Feuerwehr im Dauereinsatz: So wütet der Sturm in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Der Sturm bringt die Brandenburger Feuerwehr am Donnerstag ans Limit. „Wir haben bis zu 22 Einsätze gleichzeitig, so viele wie noch nie in diesem Jahr. Weil die Berufsfeuerwehr immer wieder ausrückt, haben wir die Unterstützung vieler freiwilliger Wehren angefordert. Wir halten alle in diesem Kampf gegen die Naturgewalt zusammen. Zum Glück hat sich noch niemand verletzt, die Brandenburger sollten aber weiter vorsichtig sein“, sagt Hendrik Hänig aus der Leitstelle.

Zur Galerie Nach einer ruhigen Nacht schlagen mehrere Stürme im Stadtgebiet zu. Die MAZ zeigt, welche Folgen die Orkanböen haben.

Sturm sorgt für Zerstörung

Die Folgen der Orkanböen sind vielfältig. Während der Wind in der Schusterstraße Ziegelsteine vom Dach des Rathauses fegt und auf die Straße schleudert, fällt in der Altstädtischen Kleinen Heidestraße ein Baum mitten auf den Spielplatz. Das entwurzelte Gewächs liegt zwischen den Wippen, auf denen sonst Kinder ihre Freizeit genießen. Minuten später sperren Mitarbeiter des Brandenburger Ordnungsamts den Spielplatz und die Straße ab. Jetzt muss der Eigentümer, das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement den Zustand des Dachs prüfen.

In der Barnimstraße in Brandenburg-Nord kommt es zum wohl längsten Einsatz. Hier ist der Sturm so stark, dass er einen Baum umreißt, der zusammen mit einer Laterne auf den Gehweg fällt. Während die Kameraden der Feuerwehr die Reste wegräumen und am Baum sägen, schlendern einige Rentner scheinbar sorglos vorbei und beobachten den Einsatz von einer Bank aus.

Zeuge Patrick Seiffert hat die Feuerwehr alarmiert und beobachtet die Lage. „Auf diesem Weg laufen wirklich sehr viele Anwohner lang. Es ist wohl einfach nur Glück, dass sich niemand verletzt hat. Ich bin der Feuerwehr für ihren Einsatz an diesem schwierigen Tag sehr dankbar“, sagt der 38-Jährige der MAZ. Wie teuer die Sturmschäden werden, ist noch unklar. Am Rietzer Berg hat der Sturm Teile des Dachs von derBrandenburg/Havel Recycling-Maschinenbau abgedeckt. Ein Schadensgutachter wird den Fall in den nächsten Tagen prüfen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der L93 muss ein BMW-Fahrer tief in die Tasche greifen. Hier sorgten die Böen für einen Unfall, weil in Grüningen ein Baum mit 40 Zentimetern Durchmesser auf die Straße stürzte. „Ein BMW-Fahrer bremste, konnte aber nicht mehr ausweichen und fuhr in die Baumkrone. Der Mann blieb zum Glück unverletzt, es entstand aber ein Sachschaden in vierstelliger Höhe“, sagt Holger Vieweg von der Freiwilligen Feuerwehr (FFW Wenzlow).

Keine Ruhe in Sicht

Nach einer ruhigen Nacht in der Leitstelle schlug der Sturm am Tag voll zu. Eine Beruhigung der Lage ist wohl nur am Donnerstagabend in Sicht. „Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes besagen, dass es in der Zeit von Freitagnacht bis Samstagmorgen wieder sehr windig wird. Dann könnten Windgeschwindigkeiten von mehr als 140 Kilometern entstehen und das sind orkanartige Böen“, sagt Hendrik Hänig auf MAZ-Nachfrage.

Er rät den Brandenburgern deshalb, Spaziergänge in öffentlichen Parks und Grünanlagen zu meiden und genau zu beobachten, von wo Gegenstände herabfallen könnten. „Es bleibt mindestens bis Samstagvormittag weiter windig. Deshalb sollte jeder vorsichtig bleiben und auf seine Umgebung achten“.

Von André Großmann