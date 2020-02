Brandenburg/Havel: Weshalb die Feuerwehr wohl sieben Jahre auf neue Jacken warten muss

Brandenburg/H

Von der Feststellung eines Mangels bis zu seiner Beseitigung können bei der Feuerwehr in Brandenburg/Havel schon einmal sieben Jahre liegen. Das wird gerade deutlich bei der persönlichen Schutzausrüstung der Kameraden, genannt PSA.

Rückblende zur Jahresdienstversammlung der Feuerwehren am 25. Januar: Ortswehrführer Daniel Bucko von der Freiwilligen Feuerwehr Brandenburg hält eine verschlissene Jacke aus den 90er-Jahren in die Höhe, mit denen Feuerwehrleute Brände bekämpfen sollen. „Damit schützt der Kamerad sein Leben nicht“, sagt Bucko und erhält Applaus.

Tragetest im Jahr 2018

Wie die MAZ auf Nachfrage aus dem Rathaus erfährt, ist die veraltete PSA schon mindestens seit 2016 Thema bei der Brandenburger Feuerwehr. Doch erst zwei Jahre später folgt ein „Tragetest“ mit moderner Schutzkleidung.

Geprüft werden Tragekomfort, das Gewicht, die thermische Belastung unter der Schutzbekleidung und das Zusammenwirken mit anderen Ausrüstungen wie Atemschutzgeräten.

Im folgenden September 2019 kommt die Leistungsbeschreibung schließlich zu einem Abschluss. Doch es fehlt Geld. „Eine Ausschreibung der Einsatzbekleidung konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund zu geringer Verfügbarkeit der Haushaltsmittel bis 2018 nicht erfolgen“, erklären Kämmerer Detlef Reckow und Feuerwehrchef Mathias Bialek.

Die Hürden vor der Beschaffung

Im Haushalt 2019/2020 stehen, wie es heißt, Haushaltsmittel zur Verfügung. Eine Beschaffung könne nun zeitnah erfolgen. Diese Formulierung ist allerdings irreführend. Der Umstand, dass Haushaltsmittel bereitstehen, bedeutet noch lange nicht, dass dieses Geld auch tatsächlich zur Verfügung steht.

Die Verwaltung in Brandenburg/Havel funktioniert nämlich komplizierter. Der Kauf von PSA ist eine sogenannte Investition. Investitionen sind grundsätzlich erst einmal gesperrt.

Der für die Feuerwehr in der Stadt verantwortliche Beigeordnete Michael Brandt ( CDU) erklärt: „Werden Mittel im Haushalt bereitgestellt, muss ein Freigabeverfahren durchlaufen werden. Erst dann kann die eigentliche Vergabe beginnen.“

Die Politik der Freigabeanträge

Ein „ Freigabeantrag“ war also zu stellen. Für die PSA der Feuerwehr ist das erstmalig geschehen am 19. März 2019 und dann wieder am 15. Oktober und 12. November – erst rund 105.000 Euro und dann zusätzlich knapp 43.000 Euro.

Der vierte Freigabeantrag sieht nun knapp 148.000 Euro für 58 Feuerwehrhelme und 107 Feuerwehrschutzbekleidungen vor. Die Perspektive lautet nach Angaben des Kämmerers und der Feuerwehrchefs: „Im Jahre 2023 können voraussichtlich alle Kollegen des Einsatzdienstes mit einer PSA ausgestattet werden.“

Vorrangig will die Verwaltung die ältesten und verschlissensten PSA ersetzen.

Der aktuelle Stand bei den Ausgehuniformen Im vergangenen März haben die Stadtverordneten auf einen CDU-Antrag hin im städtischen Haushalt 27.000 Euro bereitgestellt für Ausgehuniformen der freiwilligen Feuerwehren in der Stadt. Der Antrag auf Freigabe der Bewirtschaftungssperre wurde nach Informationen aus dem Rathaus am 15. Oktober 2019 für 200 Uniformjacken und 200 Uniformhosen gestellt. Denn die beschlossenen 27.000 Euro waren gesperrt. Die Uniformen kosten laut Verwaltung 36.000 Euro. Die Mittel wurden aufgestockt und am 21. Januar freigegeben. Nun folgt das Verfahren der Vergabe. Einen Zeitpunkt, wann die Ausgehuniformen eintreffen könnten, nennt die Verwaltung nicht.

Böser Wille steckt offenbar nicht hinter den sich langsam drehenden Mühlen der Verwaltung. Denn Kämmerei und Feuerwehr sind sich einig: „Die Notwendigkeit der angemessenen Ausrüstung der Feuerwehr mit der erforderlichen Schutzausrüstung genießt übereinstimmend höchste Priorität.“

Beide Seiten bekennen aber, dass es „leider zu Kommunikationsproblemen“ untereinander gekommen sei. Künftig sollen daher regelmäßige Abstimmungsgespräche der beiden Verwaltungsbereiche das gegenseitige Verständnis deutlich verbessern.

Seit 2020 Beschaffung neu geregelt

Seit diesem Jahr hat das Rathaus erst einmal die Beschaffung für Feuerwehrinvestitionen anspruchsvoller organisiert. Zuvor hatte die Feuerwehr die Beschaffung allein in die Hand nehmen dürfen. Inzwischen ist zusätzlich die zentrale Vergabe im Rathaus ebenfalls zuständig.

Die Aufgaben bei genehmigten Beschaffungen sind untereinander aufgeteilt. Die Verwaltung verspricht sich davon eine Verbesserung.

Der Beigeordnete Brandt räumt ein, dass es zu den Investitionen der Feuerwehr und zum Freigabeverfahren unterschiedliche Auffassungen innerhalb der Verwaltung gebe. Weil Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) aber eine Art Machtwort gesprochen hat, sind sie für das Verwaltungshandeln aber nicht maßgeblich.

Der Preis für die Haushaltskonsolidierung

Scheller verfolgt das Ziel, die Ausgaben im Verwaltungsvollzug zu reduzieren. Brandt sieht es so, dass die Stadt durchaus Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung erreiche.

Dafür zahlt sie nach Auffassung des Beigeordneten allerdings einen Preis – in „verschiedenen Währungen“, wie er es formuliert. Die städtische Haushaltspolitik hat also Nebenwirkungen.

Die Stadt bezahle die Konsolidierung mit „Investitions- bzw. Beschaffungsrückständen“ und mit einem absurden Aufwand im Vergabeverfahren.

Motivation der Beschäftigten berührt

An dem Verfahren sind in Brandenburg/Havel mindestens fünf Stellen der Verwaltung beteiligt: die Fachverwaltung, die für das Freigabeverfahren zuständige Fachgruppe, die Vergabestelle, das Rechtsamt und das Rechnungsprüfungsamt.

Weitere Instanzen, etwa die Beigeordnetenrunde, können bei Bedarf hinzukommen. Michael Brandt sagt nicht, dass dies alles des Guten zu viel ist. Er sagt aber, dass die Stadt ihre Haushaltspolitik gegebenenfalls auch bezahlt „mit der Motivation der Beschäftigten“.

Von Jürgen Lauterbach