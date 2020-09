Brandenburg/H

Überhöhte Geschwindigkeit ist wohl die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall mit einem Audi in der Gördenallee gewesen. Außerdem könnte die Fahrtauglichkeit des Fahrers beeinträchtigt gewesen sein. Davon geht jedenfalls die Brandenburger Polizei aus. Passiert war der Unfall am Sonnabend gegen 5 Uhr in einem Kurvenbereich in Richtung Waldcafé.

Schwer verletzt wurde der Fahrer dieses Autos bei einem Unfall in der Gördenallee. Quelle: Meetingpoint

Anzeige

Dabei verlor der 22-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen krachte frontal gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi derart deformiert, dass der alleinbeteiligte Unfallverursacher eingeklemmt und von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr unter großem Aufwand befreit werden musste. Mit Hydraulikwerkzeug machten sich die Retter den Weg zum Opfer frei. Der anschließend geborgene Mann kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Untersuchungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Von Frank Bürstenbinder