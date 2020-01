Brandenburg/H

Hinter Brandenburg an der Havel und dem Umland liegt ein weitgehend ruhiger Jahreswechsel. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, gab es keine herausragenden Einsätze bei Polizei und Feuerwehr. Brenzlig wurde es kurz nach Mitternacht bei einem Balkonbrand in der Watstraße im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Eine brennende Mülltonne in der Max-Herm-Straße. Quelle: Jannek

Die Mieter hatten zuvor auf dem Balkon Batterien gezündet. Ob es einen Zusammenhang mit dem Brand gibt, ist aber noch unklar. Nach ersten Löscharbeiten durch die Bewohner erledigte die Feuerwehr den Rest. Alle Mieter konnten danach zurück in ihre Wohnungen kehren. Es wurde niemand verletzt. Auch aus der Rosa-Luxemburg-Allee wurde ein Balkonbrand gemeldet. In der Max-Herm-Straße ging eine Mülltonne in Flammen auf.

Die Feuerwehr auf einem Balkon in der Rosa-Luxemburg-Allee. Quelle: Jannek

Zu einem Kellerbrand kam es in Schmerzke. Gegen 2 Uhr vernahm ein Zeuge aus einem Mehrfamilienhaus in der Rietzer Straße einen Knall. Der Mann entdeckte in einem unverschlossenen Keller brennenden Unrat und begann mit Löschversuchen. Die Flammen wurden schließlich von der Feuerwehr gelöscht. Die Ursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Von Frank Bürstenbinder