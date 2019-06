Brandenburg/H

Feueralarm in der Otto-Gartz-Straße! Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Sonnabendabend in einem Mietshaus zu einem Wohnungsbrand. Für die Bewohner kam die Hilfe gerade noch rechtzeitig. Zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren sowie ihre 36-jährige Mutter wurden von der Berufsfeuerwehr über die Drehleiter vom dritten Obergeschoss ins Freie gerettet.

Die Berufsfeuerwehr bringt die Drehleiter in Stellung. Quelle: Jan Pfotenhauer/Meetingpoint

Die Familie kam anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum. Die Wohnung in dem Mehrfamlienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Alle übrigen Mieter des Hauses konnten nach dem Ende der Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen kehren. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo übernommen.

Von Frank Bürstenbinder