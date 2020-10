Brandenburg/H

Die Polizei sucht nach einem Brandstifter, der in der Nacht zu Donnerstag vier Mülltonnen in der Brielower Straße in Brandenburg angezündet hat. Die Tonnen brannten komplett aus. Feuerwehrleute konnten ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Bemerkt hatten Polizisten das Feuer auf ihrer Streifentätigkeit gegen 0.20 Uhr.

Die Kripo bittet nun Zeugen, sich bei ihr zu melden. Immer wieder sind in den vergangenen Tagen Mülltonnen angesteckt worden. Die Tatorte lagen in Brandenburg und in Brielow.

Hinweise nimmt die Polizei unter 03381-5600 entgegen.

Von MAZ