Brandenburg/H

Hauptamtliche und freiwillige Feuerwehrleute aus Brandenburg an der Havel werden erneut zu einem Hilfseinsatz in das Flutkatastrophengebiet nach Rheinland-Pfalz reisen. Sie werden bei diesem zweiten Einsatz von Kräften aus Potsdam- Mittelmark unterstützt.

Diese kommen aus Werder (Havel) sowie aus Treuenbrietzen und Wiesenburg, teilte der Vize-Kreisbrandmeister von Potsdam-Mittelmark, Jan Ehlers, mit. „Das Hauptaugenmerk wird auf der Beräumung von Flutschäden und dem Umpumpen von verunreinigtem Wasser liegen.“ Anders als beim letzten Einsatz im Juli werden die Feuerwehrleute diesmal jeweils sieben und nicht nur vier Tage unterwegs sein, heißt es. „Abzüglich der Fahrtzeit ermöglicht das, fünf Tage im Katastrophengebiet zu unterstützen. Damit gibt es mehr zeitliche Spielräume für eine gründliche Erkundung der Lage vor Ort und eine zielgerichtete Hilfe für die Flutopfer“, so Ehlers.

Insgesamt reisen in dieser Woche 250 Einsatzkräfte aus dem Land Brandenburg in die vom Hochwasser gebeutelte Region, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte um diese Hilfe gebeten.

Hilfskräfte aus TF bereits unterwegs

Die Hilfsaktion ist in zwei Einsätze aufgeteilt: Eine Brandschutzeinheit aus Teltow-Fläming ist bereits am 5. August mit Feuerwehrfahrzeugen und Technik zum Nürburgring gereist – von dort aus werden die Einsätze koordiniert. Die Brandenburger und die mittelmärkischen Feuerwehrleute gehören zu einem zweiten Trupp, der am Dienstag, 10. August, ins Katastrophengebiet fährt und die erste Schicht ablösen wird.

Werders Stadtbrandmeister Sebastian Schenk sagt dazu: „Das Thema geht ja noch einmal deutlich über das übliche ehrenamtliche Engagement bei den Feuerwehren hinaus.“ Dennoch hätten sich in Werder auf seine Anfrage hin erneut mehr Feuerwehrleute gemeldet, als für die Unterstützung angefordert wurden. „Für diese Bereitschaft danke ich nicht nur den beteiligten Feuerwehrkräften, sondern auch deren Arbeitgebern und Familien. Ohne deren Unterstützung wären so aufwendige Einsätze nämlich nicht machbar“, so der Stadtwehrführer weiter. Auch in Brandenburg an der Havel und dem Hohen Fläming, so ist zu hören, war und ist die Bereitschaft der Kameraden, zu helfen, überwältigend.

Einsatzkräfte reisen zum zweiten Mal ins Flutgebiet

Wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Juli waren Feuerwehrleute aus der Region bereits in den Landkreis Ahrweiler gefahren, wo das Hochwasser besonders schlimm gewütet hatte. Insgesamt beteiligten sich damals 125 Feuerwehrleute aus Potsdam-Mittelmark und mehrere Dutzend aus Brandenburg an der Havel. Die Truppenstärke aus der Region lag deutlich über 200.

Von Philip Rißling