Tieckow

Nach stundenlangen Löscharbeiten in einer eisigen Nacht mit Temperaturen von 15 Grad unter Null sind rund 60 Einsatzkräfte durchgefroren aber unverletzt in ihre Gerätehäuser zurückgekehrt. „Wir bereiten jetzt einen Wechsel der vereisten Einsatzkleidung vor. Außerdem muss die Technik auf mögliche Schäden kontrolliert werden“, sagte Amtswehrführer Jan Lehnhardt der MAZ am Sonnabendvormittag. Was war passiert? Das Drama nahm seinen Lauf, als gegen 3.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Wohnpark Tieckow ein Feuer ausbrach. Die Flammen nahmen im Erdgeschoss einer Wohnung, die sich über zwei Etagen erstreckt, ihren Anfang.

Die Brandenburger Berufsfeuerwehr war mit der Drehleiter im Einsatz. Quelle: Feuerwehr

„Die Flammen waren schon vom Kreisverkehr Fohrde aus zu sehen“, berichtet Lehnhardt. Als die ersten Kameraden im Kolonieweg eintrafen, schlug das Feuer lichterloh aus dem Wohngebäude. Auch die Fenster der Nachbarwohnung waren bereits durch die Hitzeeinwirkung geplatzt. Erste Meldungen, wonach sich noch Personen in der brennenden Wohnung aufhalten sollen, bestätigten sich zum Glück nicht. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Fohrder und Tieckower Kameraden wurden bei den Löscharbeiten von zahlreichen Einsatzkräften aus Pritzerbe, Hohenferchesar, Marzahne, Brielow und Radewege unterstützt. Die Brandenburger Berufsfeuerwehr war mit ihrer Drehleiter im Einsatz.

Feuerwehrleute in vereister Einsatzkleidung. Quelle: Feuerwehr Fohrde

Von zwei Seiten wurde gegen das Feuer in der Brandwohnung vorgegangen. Die Hitze in dem Gebäude war so groß, dass der Putz von den Wänden sprang. Beide Wohnungen in dem Haus sind nicht mehr bewohnbar. Gas, Wasser und Stromanschlüsse wurden abgestellt. Vor Ort war auch Kreisbrandmeister Jens Heinze und Beetzsee-Ordnungamtsleiterin Katrin Mühlenberg. Um die Versorgung der Kameraden kümmerte sich die Sondereinsatzgruppe Verpflegung aus Bad Belzig. Das Feuerwehrtechnische Zentrum schickte einen Vierachser mit Wechselcontainer. Dort konnten die Atemschutzgeräteträger ihre Ausrüstung wechseln. Notarzt, Rettungswagen und Polizei eilten ebenfalls nach Tieckow. Verletzt wurde in der Nacht niemand.

Von Frank Bürstenbinder