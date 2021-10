Brandenburg/H

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) hat jetzt gehandelt: Feuerwehrchef Mathias Bialek darf nicht mehr alleine Dienstleistungen und Anschaffungen ausschreiben und schon gar nicht mehr vergeben. Zugroß ist der Ärger um die Personalplanungssoftware, die er vor beinahe vier Jahren unter seltsamen Umständen angeschafft hat und die bis heute trotz Nachrüstens nicht läuft.

Der Rathauschef hat auch schon vor längerer Zeit dafür gesorgt, dass Bialek nicht mehr mit seiner Fachgruppenleiterin nach dem Vier-Augen-Prinzip Rechnungen abzeichnen darf, schließlich ist die Frau seine Lebensgefährtin.

Das kann man als Sofortmaßnahmen verstehen, um möglicherweise noch größeren Schaden von der Stadt abzuwenden. Doch das Grundproblem liegt woanders: Die Verwaltung erodiert zusehends, teilweise brechen (Führungs-)Strukturen zusammen, weil es keine gescheite Hierarchie mehr gibt. Als Beispiel sei hier nur das leidige Thema Bürgerservice genannt.

Das Fehlen von mehreren Beigeordneten macht sich bemerkbar. Und wenn es sie noch gab oder gibt, sind Bialek & Co. an ihnen vorbei ins Oberbürgermeister-Büro gerannt, um dort ihren Willen durchgesetzt zu bekommen. Das führte dann dazu, dass Entscheidungen getroffen wurden, die wenig kommuniziert wurden und noch weniger transparent und nachvollziehbar waren.

Wozu gibt es eigentlich eine zentrale Vergabestelle, wenn am Ende doch jede Fachgruppe, jeder Fachbereich alleine ausschreiben darf? Weil diese nur formal prüfen kann, ob alle bürokratischen Erfordernisse im Ausschreibungs- und Vergabeverfahren eingehalten worden sind, wird die Antwort wahrscheinlich lauten. Die Leistungsverzeichnisse, in denen beispielsweise steht, welche Dinge eine Software können muss, würden deshalb in den Fachabteilungen erstellt.

Aber auch für den aktuellen Vergabeskandal gilt: Personaleinsatzplanung für die Feuerwehr ist zwar kompliziert, aber keine Raketenwissenschaft, wie der Unionspolitiker Jens Spahn sagen würde. Auch in Potsdam, Cottbus oder Frankfurt (Oder) gibt es Berufsfeuerwehren, die nach den gleichen arbeitsrechtlichen Vorgaben agieren. Da könnte interkommunale Zusammenarbeit ansetzen. Auch kann man sich Hilfe von unbeteiligten Dritten (Experten) holen, die nicht im Verdacht stehen, mit ausgewählten Software- oder Vertriebsfirmen zusammen zu arbeiten.

Ein echter Anfang wäre es auch schon, wenn man beispielsweise Bialek jemanden zur Seite stellt, der sich in kaufmännischen Dingen auskennt. Unter seinem Amtsvorgänger Detlef Wolf gab es nämlich eine Verwaltungsleiterin, doch aus unerfindlichen Gründen war sie dann nicht mehr gewollt. Bialek wird nachgesagt, dass er zwar feuerwehrtechnisch auf der Höhe sei, aber von kaufmännischen Dingen keine Ahnung habe. Es ist ja auch seine erste Verwendung in einer herausgehobenen Führungsposition.

Insofern muss sich das Führungsteam im Rathaus schon fragen lassen, warum es zugelassen hat, dass es zu solchen Verwerfungen im Verwaltungshandeln kommen konnte, um die sich wohl auch bald die Staatsanwaltschaft kümmern dürfte.

Von André Wirsing