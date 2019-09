Ein Dreivierteljahr nach dem Urteil am Amtsgericht Brandenburg gegen den Unglücksfahrer der Feuerwehrtragödie auf der Autobahn 2 bei Lehnin beginnt nun die Berufungsverhandlung am Landgericht Potsdam. Vom 19. September an muss sich Stefan M. dort wegen fahrlässiger Tötung verantworten.