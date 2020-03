Feuerwerksraketen gezündet – kurz danach brennt Holzstapel

Brandenburg/H

Am Montagabend meldeten Zeugen den Brand eines Holzstapels. Aus noch nicht geklärter Ursache war hinter einem Einfamilienhaus in der Weberstraße im Garten ein Holzstapel in Brand geraten.

Das Feuer erreichte eine Ausdehnung von etwa zwei mal vier Meter und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 35 Jahre alter Mann vorher in unmittelbarer Nähe Feuerwerksraketen in die Luft geschossen.

Holzstapel 100 Meter von Haus entfernt

Offenbar sind dadurch herabfallende, brennende Teile in den Holzstapel geraten und haben den Brand ausgelöst, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Da der Holzstapel etwa 100 Meter vom Einfamilienhaus entfernt gelagert wurde, waren weder Menschen noch andere Sachen gefährdet. Die Polizei ermittelte den Verdächtigen mit den Feuerwerksraketen.

Der 35-Jährige wird wegen des Verstoßes gegen die Sprengstoffverordnung angezeigt. Ob seine Tat den Brand verursacht hat, ermittelt nun die Brandenburger Kriminalpolizei.

Von MAZ