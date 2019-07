Brandenburg/H

Die Feuerwehr rückte am Donnerstagvormittag zum Katharinenkirchplatz aus. Bei Eintreffen am Einsatzort war zum Glück alles halb so schlimm. Anrufer hatten der Leitstelle einen Gebäudebrand gemeldet. In Flammen stand aber nur ein Laubhaufen in einem Kellerschacht. Auf den ersten Blick vermuteten Zeugen, dass die Rauchentwicklung aus dem Gebäude stammte.

Den überschaubaren Brand löschten die Einsatzkräfte sehr schnell. Bis auf den Lichtschacht kam es zu keinen Beschädigungen am Haus. Personen waren nicht in Gefahr. Nach ersten Ermittlungen könnte eine achtlos weggeworfene Zigarette die Ursache für den Brand sein. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.

Von MAZ