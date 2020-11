Brandenburg/H

Ein wenig wundern darf man sich schon über die „große Koalition“, die sich jetzt dazu entschlossen hat in Wochenfrist zu retten, was über Jahre verbaselt wurde. Oder besser: Glaubt, retten zu können. Man weiß nicht, was passiert ist.

Aber ja: SPD, CDU, Linke und FW wollen von jetzt auf gleich einen Gesamtschul-Campus aus dem Boden stampfen. Von Klasse 7 bis 13. Am besten mit angeschlossener Grundschule, am besten in der Innenstadt, am besten zum Schuljahresbeginn 2021.

Anzeige

Alter Wein in neuen Schläuchen

Manchmal hilft ja ein Blick ins Archiv. Die Idee des Schulzentrums mit langem, gemeinsamen Lernen und der späten Orientierung auf das Abitur ist eine in der Stadt bekannte Positionen, die schon vor fünf Jahren beim Gerangel um den damaligen Schulentwicklungsplan von SPD und Linken gefordert wurden. Eine Gesamtschule gar vor zehn Jahren von der SPD ins Gespräch gebracht.

Und stets verdammt. Denn die Gesamtschule galt insbesondere in christsozialen Kreisen als Teufelszeug. Also auch in Brandenburg. Bis vor ein paar Wochen. Inzwischen fand die CDU um Jean Schaffer und Dietlind Tiemann die Idee so fein, dass sie dafür einen gemeinsamen Antrag mit Leuten unterschrieb, an denen sie vorher kein gutes Haar ließen.

Grundsatzfragen

Nicht falsch verstehen: Ich kann nicht sagen, ob dreigliedrige oder das Gesamtschul-Modell der Stein der Waisen ist. Aber ich wüsste, wen ich frage. Lehrer und Schulleiter. Und die dürften – allen voran jene der vier Oberschulen – nicht amüsiert sein. Denn die Frage ist klar: Wer schickt sein Kind freiwillig an die Oberschule, wenn die Gesamtschule doch irgendwie die Möglichkeit bietet, dass der Spross – wenn er erst spät durchstartet – sich doch noch die Meriten in der gymnasialen Oberstufe verdient?

Es ist erstaunlich, dass das Thema erst jetzt wieder auf die Tagesordnung kommt. Seit Jahren ist klar: Es gibt wieder mehr Kinder. 2015 wurden 1215 Schüler in eine Oberschule eingeschult, 2019 waren es 1332. 2024 werden es 1600 sein. Das ist keine hohe Mathematik. 40 Prozent der Schüler wollen ans Gymnasium, 60 Prozent eine Oberschule.

Schnelle Lösung für den Übergang

Man kann Schulamt und Ministerium verstehen, die mit Entsetzen dem politischen Gezerre zuschauen, dass sich hier derzeit abspielt. Ohne beschlossenen Schulentwicklungsplan, fehlen in wenigen Monaten Klassen und Räume für 7.-Klässler. Da kann man über große Lösungen diskutieren. Später. Jetzt braucht die Stadt eine zusätzliche Oberschule.

Wo und wie auch immer. Ist das garantiert, sollten sich Politik und Verwaltung zusammentun und die Schullandschaft in der Stadt ordnen. Und Schulpolitik vom Ende her denken. Dazu gehört auch die Frage: Was wird aus den Gymnasien, wenn man eine zusätzlich gymnasiale Oberstufe schafft.

Es kann sein, dass das unproblematisch ist. Es kann aber auch sein, dass man ein OSZ nicht mehr braucht. Man kann ja mal bei den Ehemaligen vom Grasow-Gymnasium fragen.

Von Benno Rougk