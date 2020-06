Brandenburg/H

Das Ehepaar Martina Marx und Ralf Krombholz aus Brandenburg an der Havel wird gegen das Finanzamt auf Schadensersatz klagen. Beide fordern etwa 15 000 Euro. Die Behörde will nicht freiwillig zahlen.

Steuerbescheide zurückgenommen

Jahrelang dauerte der Streit um Betriebsprüfungen und Steuerbescheide für das Restaurant „Am Humboldthain“ in den Jahren 2011 bis 2014. Die damalige Geschäftsführerin und ihr Ehemann haben nach nervenaufreibenden, aktenfüllenden Kämpfen recht bekommen.

Die Brandenburger Behörde hat inzwischen klein beigegeben, ihre fehlerhaften Steuerbescheide zurückgenommen und die zu Unrecht erhobenen Steuern samt Zinsen erstattet. Doch dabei wollen die Steuerbürger es nicht belassen. Sie werfen ihren Betriebsprüfern grobe Amtspflichtverletzungen vor.

Wie bei Kafka : Reden gegen Gummiwand

„Ich habe mich gefühlt wie bei Franz Kafka: Man redet gegen eine Gummiwand“, fasst Martina Marx, inzwischen besser gelaunt, ihre erstaunlichen Erfahrungen mit dem Brandenburger Finanzamt zusammen.

Der Sachverhalt: Betriebsprüfer des Finanzamtes Brandenburg nehmen sich im August 2016 das Lokal „Am Humboldthain“ in der Altstadt für die Jahre 2011 bis 2014 vor. Marx führt das Restaurant in jener Zeit. Krombholz hilft als versierter Hobbykoch in der Küche.

Das Drama um die Betriebsprüfung beginnt mit angeblich fehlenden 800 Bon-Nummern. Der Vorhalt ist zwar zu entkräften. Doch danach folgt nach Schilderung der Gastronomen ein Vorwurf auf den anderen.

Erklärungen verpuffen

Zentral in der Auseinandersetzung wird das Thema Programmierprotokolle. Solche gibt es zwar bei Registrierkassen, nicht aber bei einer Datenbank-Computerkasse, mit der das Restaurant Humboldthain arbeitet.

Von dem Vorwurf, das Lokal lege die geforderten Programmierprotokolle nicht vor, lassen sich die Betriebsprüfer nicht abbringen. Sämtliche Erklärungen der Steuerzahler, wie ihre Kasse funktioniert und wie dort sämtliche Geschäftsvorgänge gespeichert sind, prallen an den beiden Prüfern ab und auch an deren Dienstvorgesetzter.

Buchhaltung verworfen

„Die Prüfer haben sich nicht mit dem Kassensystem befasst“, bedauert Ralf Krombholz. Deren Prüfprogramm habe daher falsche Ergebnisse geliefert. Die Beamten hätten diese übernommen, ohne die Plausibilität zu prüfen.

Stattdessen verwerfen die Betriebsprüfer die Buchhaltung insgesamt. Fünf Prozent Umsatz schätzen sie pauschal hinzu, einen hohen vierstelligen Betrag. Auf dieser Grundlage werden die Bescheide über Umsatz- und Einkommensteuer Mitte 2017 erstellt. Willkür, findet Krombholz.

15 Prozent Umsatz zugeschätzt

Marx und Krombholz legen Einspruch ein. Die Quittung dafür ist die „Verböserung“. Statt 5 Prozent schätzt die Behörde nun satte 15 Prozent Umsatz hinzu. Die vorherige Androhung dieser „Verböserung“ hatte nach dem Eindruck der Steuerzahler den Zweck, „unseren Widerstandswillen zu brechen“.

Auf Basis des Kassenjournals weist das Ehepaar mit einer Exceltabellen-Kalkulation nun zwar nach, wo die Fehler der Betriebsprüfer liegen und wie sie falsche Zahlen zusammenaddiert haben.

Doch Abhilfe bringt das nicht. Die Vorgesetzte der beiden Betriebsprüfer schreibt, die Ausführungen hinsichtlich der korrigierten Rechnungswege hätten „nichts Erhellendes“ beigetragen.

Äpfel und Birnen addiert

Marx und Krombholz werden sarkastisch: „Dabei ging es tatsächlich nur um die richtige Anwendung der Grundrechenarten und den Grundsatz, dass man Äpfel nicht mit Birnen addiert. Für die ordnungsgemäße Überprüfung und Verifizierung reichen ein einfaches Tabellenkalkulationsprogramm und ein Realschulabschluss.“

Im August 2017 schaltet das Brandenburger Paar einen auf Kassensysteme spezialisierten Anwalt ein. Ihm gelingt es schließlich, den Brandenburgern zu ihrem Recht zu verhelfen. Wirklich neue Argumenten dafür benötigt er laut Krombholz nicht.

Drohen, einschüchtern, anbrüllen

Das Urteil der beiden kommunalpolitisch engagierten Bürger fällt in Bezug auf die Betriebsprüfer so aus: „Deren Grundeinstellung ist: Jede Kasse ist manipulierbar. Daher wird der Gastronom als Betrüger angesehen. Deren Ziel ist: die Buchhaltung insgesamt verwerfen, um anschließend 5 Prozent Umsatz hinzuzuschätzen. Das hat System, denn pro Prüfer muss ein bestimmter Betrag an ,Mehrsteuern’ herauskommen.“

Die Kompetenz der Betriebsprüfer beschreibt das Ehepaar so: „Sie haben sich als absolut unqualifiziert und uneinsichtig erwiesen und benommen wie eine Drückerkolonne – mit Drohungen, Einschüchterungen, Anbrüllen. Das war nicht schön, dabei sind wir aus der Politik einiges gewöhnt.“

Schutz der Steuerpflichtigen

Die Finanzbehörde äußert sich nicht zu dem geschilderten Fall. „Konkrete steuerliche Einzelfälle können schon wegen des Steuergeheimnisses nicht öffentlich dargestellt oder begründet werden“, erklärt Ingo Decker, Sprecher des Ministeriums der Finanzen und für Europa im Land Brandenburg.

„Vorgehen von Beamten muss stets angemessen sein“ Martina Marx und Ralf Krombholz rügen nicht nur die Arbeit der Steuerprüfer, sondern auch deren Auftreten, das von Drohungen, Einschüchterungen und Anbrüllen geprägt gewesen sei. Daher fragte die MAZ das Finanzministerium, ob das Vorgehen bei hartnäckigen Widerspruchsführern eventuell auch einmal rabiater sein als sonst üblich? Ministeriumssprecher Ingo Deckert antwortet: „Das Vorgehen von Beamten als Vertretern des Staates gegenüber Bürgern muss stets angemessen und zweckentsprechend sein.“ Am Rande wunderten sich die Brandenburger Steuerzahler über die Freizügigkeit ihres Beamten. Der Prüfer trug im Dienst ein so knappes T-Shirt, dass die sehr auffälligen Tätowierungen unübersehbar waren. Die MAZ fragte daher, welche Regelungen bezüglich der Kleiderordnung bestehen für Finanzbeamte im Land Brandenburg während Betriebsprüfungen. Ingo Deckert antwortet: „Die Bekleidung von Beamten im Dienst muss angemessen sein. Bedienstete, die auffällige sichtbare Tattoos tragen, sind von der Amtsleitung angehalten, diese im Kontakt zu Steuerpflichtigen zu bedecken.“

Steuerliche Einzelfälle gehen nach seinen Worten „das Finanzamt und den Steuerpflichtigen etwas an – sonst niemanden, schon gar nicht die Öffentlichkeit“. Dieser eherne Grundsatz der Steuerverwaltung diene ganz besonders dem Schutz der Steuerpflichtigen.

Marx und Krombholz legen auf diesen Schutz in ihrem konkreten Fall keinen Wert. Und öffentlich dürfte er ohnehin werden, wenn das Landgericht Potsdam die Schadensersatzklage gegen das Finanzamt Brandenburg verhandelt.

