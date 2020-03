Fini Sturm: Ruderstar und Multitalent aus Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Intelligent, sportlich, engagiert –und bescheiden dabei: Fini Sturm ist die jüngste Repräsentantin auf der Straßenbahn zur 30. Brandenburgischen Frauenwoche. Sie steht dort für Chancengleichheit und Wertschätzung für Frauen im Sport. Die Ruderin hat etliche Titel eingeheimst und unter anderem 2016 für Deutschland an den Olympischen Spielen teilgenommen.

Fini Sturm machte 2014 am evangelischen Domgymnasium ihr Abitur mit dem Notendurchschnitt 1,0. Sie studiert Humanmedizin an der Berliner Charité. Das Studium hat sie 2016 zwei Semester für die Olympischen Spiele ausgesetzt, befindet sich aber immer noch in der Regelstudienzeit. Sie schreibt aktuell an ihrer Doktorarbeit im Bereich experimentelle Augenheilkunde, trainiert allerdings zusätzlich fünf Mal in der Woche. Außerdem ist sie in der Fridays-for-Future-Studenteninitiative aktiv. Das alles erzählt sie beiläufig, als wir uns treffen, vieles nur auf Nachfragen.

Durch einen Kunstwettbewerb beim Rudern gelandet

Während mit dem Rudern eher große, kräftige Menschen verbunden werden, sticht Fini Sturm da völlig raus. Die 24-jährige Blondine ist eine zarte Frau. Mit einer Größe von 1,65 Meter und einem Gewicht von 55 Kilogramm hat sie ihre Nische im Leichtgewichtsrudern gefunden.

Mit zehn Jahren entdeckte sie den Sport für sich. Weil sie bei einem Kunstwettbewerb an der Wredow’schen Zeichenschule unter anderem Tickets für die Vorläufe der Juniorenmeisterschaften 2005 auf der Regattastrecke gewonnen hatte. „Ich habe noch im gleichen Sommer angefangen“, sagt Sturm über ihre Begeisterung in jenem Jahr. „Ich habe zu der Zeit vieles und viel Kreatives gemacht“, berichtet sie. „Aber wirklich ausdauernd oder interessiert war ich nicht.“

Für Fini Sturm (rechts) und ihre Partnerin Marie-Louise Dräger gab es bei der Europameisterschaft 2016 in Brandenburg Silber. Quelle: S. Christgau

Als sie im Ruder-Club-Havel Brandenburg loslegte, sei es vor allem die Gruppe gewesen, wegen der sie dabei blieb und nicht das Rudern an sich. „Etwa nach zwei Jahren haben fast alle Mädchen im Verein aufgehört“, berichtet Fini Sturm. „Das hat mich total gestört. Ich hab mich unwohl gefühlt in den Jungsgruppen.“

Etwa zu dieser Zeit jedoch entwickelte sie den Ehrgeiz, der bis heute anhält. Ihre Erfolge: U23-Weltmeistertitel 2014 im Leichtgewichts-Doppelvierer, Vize-Europameistertitel 2015 und 2016 im Leichtgewichts-Doppelzweier, deutsche Vizemeisterin 2016 im Leichtgewichts-Einer sowie Weltmeisterschaftsdritte im Leichtsgewicht-Doppelvierer 2018 und 2019.

„Soziale Kontakte kommen zu kurz“

Dafür trainiert Fini Sturm regelmäßig zweimal am Tag. Hinzu kommen Anfahrten, Physiotherapie, Besprechungen oder Gymnastik. Darüber hinaus fährt sie zu Trainingslagern oder ins verlängerte Wochenende, um im Mannschaftsboot zu trainieren. Von den Wettkämpfen selbst ganz zu schweigen. „Das hat mich im ersten Semester schon organisatorisch überfordert“, gibt die Ruderin zu. „Ich musste immer alles Mögliche verlagern.“

Nach ihrer Teilnahme 2016 in Rio wurde es aber einfacher, sagt Fini Sturm. „Ich habe mich besser zurechtgefunden“, meint sie. „Außerdem musste ich weniger präsent in der Uni sein, konnte verstärkt eigenständig oder online lernen.“

„Die sozialen Kontakte kommen aber schon zu kurz“, weiß die 24-Jährige. Allerdings knüpfe sie durch das Rudern viele sehr stabile, gute Freundschaften, etwa zu ihren Ruderpartnerinnen. „Unsere Ziele, Niederlagen und Erfolge schweißen zusammen“, sagt Fini Sturm.

Chancengleichheit im Sport, ist für die Ruderin natürlich ein Thema. Zumal in einer Sportart, die lange primär männerlastig und für Frauen weniger populär war. „Auf nationaler Ebene hatte ich schon das Gefühl, dass sich die Männer da besser durchsetzen können. Egal, ob es um Trainingszeiten oder Anerkennung ging“, sagt sie. Das habe sich zumindest in Europa stark angeglichen.

Olympische Teilnahme steht in den Sternen

Sie selbst bangt derzeit um ihre eigene Sportklasse. Denn eventuell könnte das Leichtgewichtsrudern bei den Olympischen Spielen in Tokio zum letzten Mal Disziplin sein. „Das würde bedeuten, dass es kein olympisches Rudern mehr für mich gibt“, sagt Fini Sturm.

Der olympische Statusverlust würde zusätzlich finanzielle Auswirkungen haben, gegebenenfalls könnte die gesamte Förderstruktur für die Leichtgewichte wegbrechen. „Ich versuche daher die Trainingsmaßnahmen noch entsprechend zu genießen. Denn physisch bin ich nicht stark genug für andere Klassen, vermute ich“, sagt die Ruderin.

Vor diesem Hintergrund ist es noch trauriger, dass Fini Sturm vermutlich nicht einmal mehr die Chance hat, sich für Olympia 2020 nachzuqualifizieren. Falls die Spiele denn stattfinden. Die entsprechenden Qualifizierungsläufe sind wegen Corona bereits abgesagt worden. Auch das Trainingslager in Spanien musste sie vorzeitig abbrechen.

Wie es nun weiter geht, weiß Fini Sturm bisher nicht. Doch auch hier bleibt die junge Frau erstaunlich stark. „Ich bin froh, dass es 2016 schon geklappt hat. Das nimmt mir den Druck“, sagt sie. „Aber das macht mich deswegen nicht weniger ehrgeizig.“

Fini Sturm entspannt an der Havel. Erkannt wird die 24-Jährige in ihrer Heimatstadt noch relativ selten. Quelle: Antje Preuschoff

Ehrgeizig ist sie auch in Hinblick auf ihre berufliche Zukunft. „Mit dem Rudern kann man kein Geld verdienen“, weiß sie. Daher konzentriert sich die junge Frau weiter auf ihr Studium, will später in der Kinderheilkunde oder Neurologie arbeiten.

Sich nicht zu bewegen – mental oder physisch ist auf jeden Fall gar nicht ihr Fall. „Faul rumliegen, finde ich langweilig“, sagt Fini Sturm. Daher genießt sie die wenige Freizeit mit Familie und Freunden – auch in Brandenburg – mit „kochen, backen, essen und kreativ sein“.

