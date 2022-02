Brandenburg/H

Am Sonntag, 13. Februar, schließt die Wanderausstellung „Stadtwende“ in Brandenburg an der Havel und bereitet sich auf ihre Reise zum nächsten Ort vor: es geht in die Welterbestadt Stralsund.

An diesem letzten Ausstellungstag möchten sich das Stadtmuseum und die Kooperationspartner, vertreten durch die Projektleitung der Technischen Universität Kaiserslautern, von den Besuchern und Besucherinnen mit einer kleinen Finissage mit Umtrunk verabschieden.

Kurator führt durch Ausstellung in Brandenburger Stadtmuseum

Ab 14 Uhr führt Holger Schmidt durch die „Stadtwende“-Ausstellung – als Projektleiter und Kurator kennt er das Projekt von Anfang an und freut sich, selber noch einmal „seine“ Ausstellung hier in Brandenburg an der Havel zeigen zu können.

Kinder können den Nachmittag über noch weiter an „ihrer“ Stadt bauen und ihre Wünsche an die Zukunft der Stadt spielerisch-künstlerisch umsetzen. Die Museumsvermittlerin Susanne Petersen hat auf jeden Fall genügend „Baustoff“ auf Lager.

Auch die Fotos der Brandenburger Fotografin Ute Steglich werden in einer Führung um 15.30 Uhr vorgestellt. Gerade die Bilder aus den späten 1980er- und frühen 1990er- Jahren fehlen im eigenen Bestand des Stadtmuseums und so zeigt Museumsleiterin Anja Grothe gerne die Besonderheiten und lädt zum Rätseln und Wiedererkennen ein.

Für den Besuch gelten weiterhin die 2G-Regel sowie die bereits bekannten Maßnahmen in geschlossenen Räumen. Besucher sollten entsprechende Nachweise mitbringen. Das Stadtmuseum ist täglich in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet.

In der Zeit zwischen dem 14. und 21. Februar bleibt das Frey-Haus für Umräumarbeiten geschlossen.

Von MAZonline