Firma sammelt Sponsorengeld für Brandenburger Gymnasium und vor allem für sich

Brandenburg/H

„Aktiv, Fit, Gesund“ klingt gut. Abgekürzt AFG nennt sich eine Firma aus Magdeburg. AFG ruft aktuell Unternehmen in Brandenburg/Havel an, um sie als Sponsoren zu gewinnen. So wie Eva Weging. Doch die Chefin der ACTA Dolmetscherdienste ist skeptisch geworden.

Am vergangenen Montagmorgen bekommt die Brandenburger Unternehmerin gleich zwei Anrufe aus Magdeburg. Am anderen Ende der Leitung die freundliche Stimme einer AFG-Mitarbeiterin.

199 oder 299 Euro?

Die Frau am Telefon will das Geld von Eva Weging für eine Sport-Sponsoring-Aktion zugunsten des von Saldern-Gymnasiums in Brandenburg/Havel. Die Unternehmerin soll wählen, ob sie den „Grundtarif“ in Höhe von 199 Euro wählt oder gleich 229 oder sogar 299 Euro für die Schulsportgeräte spendet.

Mit ihrem Geld und den Sponsoren-Beiträgen weiterer Unternehmer verspricht die Aktiv-Fit-Gesund-Firma aus Magdeburg Sportgeräte für das Brandenburger Gymnasium anzuschaffen. Die Namen der edlen Spender sollen auf einer Sponsorenliste in der Schule aufgehängt.

Vereinbarung mit der Schulleitung

Zum Nachweis, dass alles mit rechten Dingen zugeht, schickt die fremde Frau der potenziellen Sponsorin die Vereinbarung, die AGF mit dem von Saldern-Gymnasium getroffen habe. Doch Eva Weging bleibt vorsichtig.

Die Firma AFG, so findet sie schnell heraus, hat keine Internetseite, auf der man sich näher über das Unternehmen die verantwortlichen Personen und die Aktion informieren könnte.

Die äußere Form der Vereinbarung scheint der Unternehmerin wenig professionell. Und kann sie sicher sein, dass das Schriftstück tatsächlich die Unterschrift des von-Saldern-Schulleiters trägt?

Mal erfolgreich, mal nicht

Direktor Frank Brandt bestätigt, dass er die für die Schule kostenlose Vereinbarung mit AGF am 29. November 2019 unterschrieben habe und die Fachbereichsleiterin Sport Ansprechpartnerin der Aktion sei.

Frank Brandt kennt solche Sponsoring-Aktionen aus seiner Zeit als Schulleiter in Potsdam. „Mal führen sie zum Erfolg, mal nicht“, berichtet er.

Die Schule hat dabei nichts zu verlieren. Läuft es gut, bekommt das Von-Saldern irgendwann Floorballschläger, Floorbälle, Indiaca, Tischtennisschläger und Hallenfußbälle. Die Gegenleistung des Gymnasiums, die Namen der Sponsoren auszuhängen, ist überschaubar.

Schule kann sich schon mal freuen

Die wahren Gewinner und Verlierer der Aktion sind andere. Die MAZ hat bei der AFG angerufen und sich nach dem Stand der Dinge erkundigt. „Die Schule bekommt die Sportartikel und kann sich schon einmal auf das Paket freuen“, verrät die Mitarbeiterin am AGF-Telefon in Magdeburg.

Aber es werde bis zu den Sommerferien dauern, heißt es. Bisher sponsere „mehr als eine Handvoll“ Unternehmer die Aktion mit „unterschiedlichen Summen“.

Über die eigene Provision sagt Firma nichts

Wie viel von dem Sponsorengeld in die Sportgeräte für das Brandenburger Gymnasium fließt und welchen Prozentsatz die Firma für ihre Arbeit behält, verrät die Mitarbeiterin nicht. Sie sagt, dass die Kosten „abgedeckt“ seien. Auch die Kosten für den „farbigen Aushang“ mit den Namen der Sponsoren in Postkartengröße.

Was kostet der Spaß? Ein Rechenbeispiel AGF sagt nicht, wie viel von den Sponsorengeldern bei der Firma bleiben. Aber das lässt sich zumindest grob überschlagen. Eine Schule in Westdeutschland hat 2018 an einer ähnlichen Aktion der AGF teilgenommen und berichtet darüber auf ihrer Internetseite. In dem Ort nahe Köln hat AGF offenbar 16 Sponsoren akquiriert. Auf der Internetseite sind Schüler mit rund 20 Bällen, ein paar Schlägern und der Sponsorentafel zu sehen. Die Mindestsumme von knapp 200 Euro pro Sponsor zugrunde gelegt, müsste AGF deutlich mehr als 3000 Euro eingesammelt haben. Was auf dem Bild zu sehen ist, hat vermutlich einen Wert von mehreren hundert Euro. Eine kleine Rechenhilfe gibt die MAZ bezogen auf die aktuelle AGF-Aktion in Brandenburg/Havel: Floorbälle kosten etwa zwei Euro, Floorball-Schläger ab 20 Euro, Tischtennisschläger je nach Qualität 6 bis 40 Euro, Indiaca 10 bis 23 Euro und Hallenfußbälle 20 bis 30 Euro. Mit zwei bis drei Sponsoren kommt also schon etwas zusammen.

Die Unternehmer, die den Schülern des von Saldern-Gymnasiums etwas Gutes tun wollen, erfahren also nicht, wie viel von ihrem Geld in den guten Zweck fließt und welchen Schnitt die Magdeburger Firma macht, die mit dem Anspruch auftritt, den „unterrichtlichen Schulsport“ zu fördern.

Kein Internetauftritt, kein Chef zu sprechen

AGF Magdeburg hat übrigens wirklich keinen Internetauftritt, wie die Mitarbeiterin bestätigt. Befragt nach der Handelsregisternummer antwortet sie, der Chef erlaube ihr nicht, diese bekannt zu geben. Und der Chef könne nicht selbst mit der MAZ sprechen, weil er keine Zeit habe.

Tatsächlich ist die Firma nicht im Handelsregister eingetragen. Aber registriertes Mitglied der IHK Magdeburg ist sie. Nach den IHK-Aufzeichnungen ist die Förderung des Schulsports als Unternehmensgegenstand nicht mehr aktuell.

Der Unternehmensgegenstand von AGF laute vielmehr: „ Sportartikel Werbefachhandel“. Hier schlägt also jemand zwei Fliegen mit einer Klappe. Mit dem Sponsorengeld-Sammeln wird nebenbei das eigene Geschäft angekurbelt.

Unternehmerin Eva Weging hat kein Vertrauen in die Aktion und beteiligt sich nicht an diesem Sponsoring. „Ich spende lieber direkt“, sagt sie.

Von Jürgen Lauterbach