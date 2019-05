Brandenburg/H

Romy Lange hat das Speditionsunternehmen Lange & Töchter vor fünf Jahren von Vater Joachim übernommen, in der Zeit hat sie es so gut weiter entwickelt, dass sie am Montag den ersten Spatenstich für das neue Betriebsgelände setzen konnte. Das bisherige am Elisabethhof 15 ist längst zu klein, deshalb hat sie im vergangenen Jahr von der Treuhandliegenschaftsgesellschaft TLG mit Unterstützung der städtischen Wirtschaftsförderung eine 27.500 Quadratmeter große Fläche an Spitta- und Wilhelm-Meinicke-Straße erworben, damit ist das ehemalige Opel-Gelände komplett vermarktet. „Das Grundstück hat auf mich gewartet, vor fünf Jahren war es mir schon einmal angeboten worden, damals waren wir aber noch nicht so weit“, sagt die Firmenchefin. Doch das Unternehmen sei zwischenzeitlich gewachsen, die Flotte zählt mittlerweile 27 Mitarbeiter und 22 große 40-Tonnen-Trucks. Gefahren wird in alle Ecken Deutschlands, „alles, was unter Plane zu transportieren ist“. Die Kunden sitzen in Nauen und Premnitz, aber auch im tiefsten Bayern.

Romy Lange mit Vater Joachim. Quelle: privat

Nun hat Romy Lange ihr eigenes Grundstück, das auf dem Görden war nur gemietet. Entstehen wird unter anderem eine 100 Meter lange und 30 Meter breite Halle, die bis zu acht Meter hoch ist. „Wir brauchen unbedingt ein Rampenlager für unsere Kunden, damit wir die Waren nicht immer erst mit dem Stapler herunterheben und umsetzen müssen.“ Daran schließt sich das Verwaltungs- und Sozialgebäude an. Während die Halle in Lichtgrau erscheint, wird die Fassade ein Merlot-Rot tragen wie die Fahrzeuge der Lange-Flotte. Das hat sich die Chefin ausgedacht, ansonsten das Planen aber den SEW-Architekten und Ingenieuren übertragen. Sie haben auch eine Lkw-Wartungshalle konzipiert. Die Fahrzeuge werden künftig hinter der großen Halle in Schrägaufstellung stehen. Zwei bis drei Millionen Euro dürfte das ganze Projekt kosten.

Am Rand des Baufelds liegen noch die dicken Wurzeln der gefällten Bäume. Dafür soll es ein Öko-Projekt geben. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Zusammenarbeit mit der Stadt sei sehr gut gewesen, mit der Wirtschaftsförderung wie mit den Baubehörden. Dazu gab es einen Vor-Ort-Termin mit allen beteiligten Ämtern, bei dem die meisten Fragen geklärt werden konnten.

Fledermauskästen werden auf dem Gelände aufgestellt, freiwillig will die Unternehmerin aus den unzähligen gerodeten Wurzeln ein Insektenhotel aufstellen, sucht noch eine Schulklasse, die sich an dem Projekt beteiligt. „Wir versiegeln ja auch eine große Fläche, deshalb wollen wir ein Stück Natur noch erhalten.“

Blick auf das Baustellengelände zwischen Spittastraße und Wilhelm-Meinicke-Straße. Quelle: Rüdiger Böhme

Einen Fertigstellungstermin für den ganzen Firmenumzug nebst Neubauten gibt es auch bereits, nämlich den 1. Februar 2020. Dann feiert das Unternehmen seinen 30. Geburtstag. „In den 1990er-Jahren hat mir mein Vater einen Ausbildungsvertrag auf den Tisch gelegt und gesagt, ,wenn du nicht weißt, was du machen willst, kannst du hier unterschreiben’.“ Also hat sie sich gegen ihren anderen Berufswünsche Maurer und Gärtner entschieden und sich dann in der von Männern dominierten Branche bis an die Firmenspitze gearbeitet. Vater Joachim ist zwar noch häufig im Unternehmen, aber alle operativen Entscheidungen trifft die älteste der drei Töchter eigenverantwortlich, nur in grundsätzlichen Fragen tagt ab und zu der Familienrat.

„Unser Unternehmensname Lange & Töchter ist in der Branche so einzigartig, dass mich wildfremde Menschen von der Autobahn anrufen und sagen, dass sie das toll finden.“

Das sieht auch Wirtschaftsförderungs-Chefin Dorit Stawecki so. „Die Unternehmensnachfolge ist geglückt und liegt in erfolgreicher weiblicher Hand. Davon kann man sich am 21. Juni selbst ein Bild machen, die Firma nimmt unter dem lokalen Motto ,Frauen bewegen was!’ am Nationalen Aktionstag ,Nachfolge ist weiblich’ teil.“

Von André Wirsing