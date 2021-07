Jeserig

Petri Heil: Wenn Jungangler stolz ihre Pokale entgegennehmen und sich Achtjährige über Medaillen oder neue Rollen freuen, strahlt Tobi Perlbach (49) mit. Der Jeseriger ist seit wenigen Tagen gewählter Jugendwart im Kreisanglerverband Brandenburg/Land. Ein Ehrenamt, dass auf fruchtbaren Boden fällt. Angeln liegt im Trend. Die Mitgliederzahlen gehen in vielen Ortsvereinen nach oben. Deetz, Netzen, Wusterwitz und Marzahne melden neue Kinder, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch in Perlbachs Heimatverein, bei den Sportfischern in Wust, gibt es wieder acht Mädchen und Jungen, die die Rute auswerfen. 156 Minderjährige gehören derzeit den Vereinen rund um die Stadt Brandenburg an. Tendenz steigend.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tobi Perlbach aus Jeserig ist Jugendwart des Kreisanglerverbandes Brandenburg/Land. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach langer Zwangspause ist das Angeln in der Gemeinschaft wieder möglich. „Für die Kinder sind die Treffen mit Gleichgesinnten besonders wichtig. Denn Angeln im Verein ist doch am schönsten“, findet der frischgebackene Kreisjugendwart, der die Funktion schon eineinhalb Jahre kommissarisch innehatte. Die Jungen schauen sich die Kniffe der Alten ab, lernen, sich gegenseitig zu helfen, die Natur zu schützen und mit den gefangenen Fischen weidgerecht umzugehen. Ein wenig Angelschule gehört deshalb zu jeder Nachwuchsveranstaltung.

++ Jetzt mitmachen: Hier können Sie uns Ihren Fang mitteilen ++

Bezahlbares Hobby für Kinder In Brandenburg benötigen Kinder für das Angeln auf Friedfische keinen Fischereischein. Allerdings schreibt der Gesetzgeber ein Mindestalter von acht Jahren vor. Im Mitgliedsbeitrag für den Verein, der bei durchschnittlich 15 bis 20 Euro im Jahr liegt, ist die Nutzung der vereinseigenen Gewässer enthalten. Zu den jährlichen Kosten kommen für Jugendliche 2,50 Euro Fischereiabgabe. Wer nicht in vereinseigenen Gewässern angelt, muss zusätzlich eine Angelkarte kaufen. Wer auf Raubfisch angeln möchte, muss eine Prüfung ablegen. Dafür müssen Mädchen und Jungen das 14. Lebensjahr vollendet haben. Vereine helfen dem Nachwuchs bei der Vorbereitung auf die Prüfung, bei der Fragen zur Natur, den Umgang mit Fischen und anderen wichtigen Dingen beantwortet werden müssen. Unter dem Dach des Landesanglerverbandes Brandenburg (LAV) sind über 90.000 Mitglieder in 1.400 Vereinen in Brandenburg und Berlin organisiert. Mit 14.500 Hektar Gewässerfläche hält der LAV ein in Deutschland einmalig großes und fischreiches Paradies für Angler vor.

Warten, dass der Fisch anbeißt

Perlbach betreut und berät die Jugendwarte, die sich an der Basis um den heftig umworbenen Nachwuchs kümmern. Denn auch der Fußball und die Feuerwehr locken mit attraktiven Freizeitangeboten. „Wir organisieren auf Kreisebene mehrere Hegeangeln im Jahr, laden zu Angelcamps ein, kümmern uns um Fischereiprüfungen. Nicht jeder Verein muss alles vorhalten. So werden Schwimmwesten geborgt, wenn es wieder zum Kutterangeln geht“, berichtet Perlbach. Für den vielbeschäftigten Bauleiter gehört das Angeln seit Kindesbeinen zu seinem Leben. „Ich war noch nicht in der Schule. Da habe ich mir aus Opas Garage Schnur, Haken und einen Stock besorgt. Fertig war meine erste Rute. Die Havel und die vielen Erdlöcher bei Wust sind bis heute mein Revier geblieben“, erzählt Perlbach, der es schade findet, dass Kinder in Brandenburg offiziell erst mit dem achten Lebensjahr auf Friedfisch angeln dürfen.

Ein wenig Angelschule gehört zu jeder Nachwuchsveranstaltung. Hier üben sich Jungangler beim Zielweitwurf mit einem Gewicht an der Angelschnur, auch Casting genannt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Viele Jahre war der Karpfen der Zielfisch des gebürtigen Neu-schmerzkers. Er legte Welse auf die Flossen und verhaftete so manchen stattlichen Hecht. Inzwischen hat sich Perlbach aufs Stippen verlegt. Kaum ein Wochenende vergeht, an dem man den Kreisjugendwart nicht mit der meterlangen Kopfrute an der Havel sitzen sieht. Was ihm dabei auf Made oder Wurm an den Haken geht, ist eher Nebensache. „Ich genieße nach einer stressigen Arbeitswoche die Natur. Natürlich ist da immer auch das Warten auf den spannenden Moment, wenn sich die Rutenspitze nach unten biegt“, so Perlbach.

Mit der Stippe fängt es an

Mit seinem Hobby hat der Familienvater die beiden Söhne Paul und Lenny angesteckt, die längst zu den organisierten Anglern gehören. So wie seine Frau Sabine Monte, die ihrem Mann im Ehrenamt zur Seite steht. „Allein ist es kaum zu schaffen. Deshalb bin ich für die Hilfe aus der Familie sehr dankbar“, sagte der Jeseriger der MAZ. Der Brandenburger Kreisjugendwart ist fest davon überzeugt, dass das Angeln nicht aussterben wird. Eltern, deren Kinder Interesse an der Sportfischerei zeigen, rät Perlbach zum Besuch eines ortsansässigen Vereins: „Die Jugendwarte in den Vereinen sind unsere besten Ansprechpartner. Auf keinen Fall sollte man das Hobby gleich mit teurer Technik überladen. Das Angeln fängt mit der Stippe an.“

Von Frank Bürstenbinder