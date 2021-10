Potsdam

Der Herbst steht vor der Tür. Jetzt kracht es noch einmal in Brandenburgs Seen und Flüssen. Zander, Hecht und Co. schlagen sich vor der kalten Jahreszeit die Bäuche voll. Die hohe Zeit der Sportfischerei beginnt. Doch auch in den vergangenen Sommerwochen wurde in heimischen Gewässern geangelt – und gefangen. Das zeigen die Fangmeldungen, die bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung und dem Landesanglerverband Brandenburg (LAVB) im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2021“ eingehen.

Melden Sie Ihren Fang! Folgende Angaben werden für eine erfolgreiche Teilnahme benötigt: Name, Adresse, Telefonnummer, Fischart, Länge, Gewicht, Fangtag und Gewässer. Erforderlich ist ein Foto mit Zollstock neben dem Fisch; außerdem ein Foto mit Angler und Fisch. In unserem Upload-Formular können Sie beides unkompliziert hochladen: formulare.maz-online.de/fisch-des-jahres Auch Ihre Geschichte zum Fang und die Köderart interessieren uns. Petri Heil!

Collin Graff angelt einen Stachelritter

Beim Barsch ist zum Beispiel Collin Graff aus der Prignitz-Gemeinde Gumtow ganz vorn dabei. Vom Gantikower See bei Kyritz erreichte uns ein Bild des 13-Jährigen, wie er einen 42 Zentimeter langen Stachelritter präsentiert. „Ich konnte einen tollen Barsch vom Boot aus mit einem Tauwurm überlisten“, freute sich der Jungangler. Auf ein paar Pfannenbarsche war eigentlich auch Lars Meinke aus Halbe aus. Am Ende zog er einen 1,12 Meter langen und 11,5 Kilo schweren Hecht aus der Dahme.

Stolz zeigt Collin Graff seinen 42 Zentimeter langen Barsch aus dem Gantikower See. Quelle: Privat

Andreas Müller überlistet einen Zander

Auf Gummifisch biss ein 36 Zentimeter langer Barsch bei Andreas Müller aus Wusterwitz, der eigentlich an der Havel bei Briest einen Zander überlisten wollte. Der prächtige Barsch endete filetiert und in Butter gebraten auf dem Teller. „Es war ein echter Gaumenschmaus“, berichtet der Petrijünger.

Diesen Zander holte Paul Lehmann aus der Dahme. Quelle: Privat

Auch Paul Lehmann zieht einen Zander

Wie Zander geht, zeigt Paul Lehmann aus Teurow bei Halbe. Beim Nachtangeln probierte er in der Dahme einen schwarzen Gummifisch aus. „Nach drei Stunden kam ein Einschlag, als würde dir jemand die Rute aus der Hand hauen“, erinnert sich Lehmann. Nach 15 Minuten Drill landete er einen 84 Zentimeter langen Zander von 8,6 Kilo Gewicht.

Dieser 1,10 Meter lange Hecht ging Benjamin Schuh in der Havel bei Brandenburg an den Haken. Quelle: Privat

Ein großer Hecht für Benjamin Schuh

Glück am verregneten Himmelfahrtstag hatte Benjamin Schuh aus Nennhausen an der Brandenburger Niederhavel. Obwohl es wie aus Eimern regnete, stieg er ins Boot und wurde mit einem 1,10 Meter langen Hecht belohnt. Der Esox brachte neun Kilo auf die Waage.

Thomas Oleynik-Arndt präsentiert seinen im Seddinsee gefangenen Zander. Quelle: Privat

Auch Ole Clemens hat Hecht-Glück

Ein tolles Angelerlebnis hat Ole Clemens aus Dallgow-Döberitz hinter sich. Der Neunjährige übernahm an einem Gewässer bei Nauen gerade die Spinnangel seines Vaters. Plötzlich krümmte sich die Rute. Am anderen Ende der Schnur hatte sich ein 90 Zentimeter Hecht in den Köder verliebt, der erfolgreich gelandet werden konnte. Vom Stausee Spremberg meldete Reinhard Witt aus Kolkwitz einen prächtigen Aland, dem eine Kombination aus Mais und Made zum Verhängnis wurde. Sein Fisch brachte es auf 57 Zentimeter. Mit Maden hatte der Zehdenicker Leon Dewitz beim Ansitz auf Schleien am Voßkanal bei Liebenwalde Erfolg. Ein 59 Zentimeter langes und fünf Kilo schweres Exemplar ging ihm an die Angel. Auf dem Seddinsee überlistete Thomas Oleynik-Arndt aus Berlin einen 88 Zentimeter langen und 6,6 Kilo schweren Zander auf Köderfisch, um nur einige Fangmeldungen aufzuzählen.

Leon Dewitz fing diese prächtige Schleie (59 Zentimeter) im Voßkanal bei Liebenwalde. Quelle: Privat

Indessen geht die Aktion „Fisch des Jahres 2021“ weiter. Gesucht werden die längsten Fische in 14 Kategorien von Aal bis Zander. Die erfolgreichsten Petrijünger dürfen sich auf hochwertiges Zubehör der Firma Angelgeräte Sänger und des überregionalen Fachhändlers AngelJoe freuen.

Von Frank Bürstenbinder