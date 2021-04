Fit im Lockdown: Diese Tipps hat ein Wusterwitzer Fitnesscoach

Wusterwitz

Stress, Homeoffice und zu wenig Bewegung sind für Thomas Schulze Probleme, die im Lockdown immer mehr Menschen betreffen. Weil das so ist, gibt der Wusterwitzer Fitnesscoach Tipps für Anfänger und Hobbysportler. Er spricht mit der MAZ über Chancen und Gefahren.

Zehn Minuten Sport reichen am Anfang

„Sitzen ist das neue Rauchen. Immer mehr Menschen hängen lange vor dem Monitor und das ohne einen sportlichen Ausgleich zu haben. Die Folgen sind häufige Arztbesuche und Rückenschmerzen. Dabei ist die Prävention gar nicht so schwer. Am Anfang reichen schon zehn Minuten Sport pro Tag. Es ist nur wichtig, zu starten und dabei die Motivation nicht zu verlieren“, sagt Thomas Schulze.

Fitnesscoach Thomas Schulze gibt Anfängern Tipps. Quelle: André Großmann

Was dem Körper hilft

Der Fitnesscoach trainiert bis zu 40 Personen im Monat und hält sich am Wusterwitzer See fit. Doch welche Übungen helfen? Der 29-Jährige empfiehlt ein Ganzkörpertraining, das aus Grundübungen besteht.

Zur Stärkung der Beinmuskulatur, für den Po und den Rücken schätzt Thomas Schulze Ausfallschritte. Zu seinen Favoriten gehören neben Liegestützen auch Ruderbewegungen und Klimmzüge. Dabei greift er mit den Händen an die Stange und zieht seinen Körper nach oben.

Tipps für Eltern im Stress

„Beim Klimmziehen trainieren wir vor allem den Rücken und helfen dem Körper, die Schultern wieder in ihre normale Position zu bekommen. Diese Haltung haben wir durch das Sitzen im Büro oft verloren“, sagt er der MAZ.

In Zeiten der Pandemie benennt er die Belastung für Eltern, die ihre Kinder neben der Arbeit im Homeoffice zu Hause betreuen. „Oft ist der Stress so groß, dass Eltern am Abend lieber eine Tüte Chips essen oder ein Glas Wein genießen, um den Stress abzubauen. Mal ist das in Ordnung, aber zu oft darf die Bequemlichkeit nicht gewinnen“, sagt der Fitnesscoach.

Training für Kraft und Ausdauer

Anfängern empfiehlt er zweimal pro Woche ein 30 minütiges-Krafttraining mit einer zusätzlichen Ausdauerübung. Thomas Schulze macht klar, dass zum Start kleine Schritte wichtig sind.

Neulinge sollten Treppen steigen, statt den Fahrstuhl zu nutzen und ihr Rad als Alternative zum Auto nutzen. „Es ist wichtig, erst mal reinzukommen und zwei bis drei Monate durchzuhalten“, sagt der Wusterwitzer.

Dann stellt er sich auf und spreizt seine Fußspitzen auseinander. Dazu geht er mit dem Hintern nach unten, bleibt für drei bis fünf Sekunden in dieser Position und stellt sich wieder nach oben. „Das stärkt neben den Beinen vor allem den Po, der vom Sitzen oft schon abgeschwächt ist“, sagt er.

Sport gegen Probleme

Wusterwitz ist für den Fitnesstrainer ein Paradies für den Outdoorsport. Thomas Schulze merkt, wie sehr Hobbysportlern die Fitnessstudios fehlen. „Ich kann jeden verstehen, der zermürbt ist, weil sie geschlossen sind“, sagt er der MAZ.

Fitnesscoach Thomas Schulze macht Kniebeuge. Quelle: André Großmann

Sport ist für ihn ein Hilfsmittel gegen körperliche und psychische Probleme. Er ist überzeugt, dass Training gegen Bluthochdruck, Adipositas und die krankhafte Einlagerung von Cholesterin in den Blutgefäßen schützt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Sport stärkt das Immunsystem. Ich bin weniger anfällig und es hilft mir, einen klaren Kopf zu bekommen. Er ist für mich eine Art Altersvorsorge. Was ich meinem Körper jetzt mitgebe, wird er mir im Alter zurückgeben“, sagt Thomas Schulze und macht die nächsten Liegestütze am Wusterwitzer See.

Von André Großmann