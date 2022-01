Brandenburg/H

Sport gehört für Vincent Jäger zum Leben, er hält den Personal Trainer gesund und stärkt sein Immunsystem. Der 33-Jährige weiß, wie viele Brandenburger in Zeiten der Pandemie Probleme haben, sich fit zu halten.

Dreimal pro Woche trainieren

Vincent Jäger macht einen Handstand und hält sich fit. Quelle: André Großmann

Denn im Homeoffice und durch Kontaktbeschränkungen bleiben immer mehr Brandenburger zu Hause und nehmen zu. Doch was können sie tun, wenn der Rücken schmerzt, der Bauch wächst und die Ausdauer nachlässt? Fitnesstrainer Vincent Jäger gibt Tipps für mehr Power im Alltag. Er empfiehlt, mindestens drei Mal pro Woche zu trainieren und das für jeweils eine Stunde.

Doch der Brandenburger kennt es, wenn die Lust auf Sport fehlt und weiß, wie es ist, wenn am Abend Pizza und Burger locken. Deshalb rät er zu Disziplin. Er empfiehlt auf die Zuckerzunahme am Arbeitsplatz zu verzichten und bevorzugt regionale und saisonale Lebensmittel.

Bewegung im Freien

Vincent Jäger betont, wie wichtig es ist, dass Brandenburger nach draußen gehen und sich im Freien bewegen. „Gerade zur Mittagszeit haben wir ein Tageslicht, das im Vergleich zur Beleuchtung in Innenräumen deutlich heller ist. Mein Motto lautet: Beweg deinen Tag. Das ist schon möglich, wenn man Freunde trifft und mit ihnen durch die Stadt läuft“, sagt er.

Die Sportinsel in der Hammerstraße ist ein beliebtes Ziel für Outdoor-Sportler. Quelle: Christine Lummert

Der Brandenburger wünscht sich mehr Möglichkeiten für ein Outdoor-Training in der Havelstadt. Er hält sich an der Sport- und Bewegungsmeile auf dem Packhof und am Fitness-Trail auf dem Marienberg fit. „Brandenburg ist da leider sehr schwierig und eingestaubt“, sagt er der MAZ.

Tipps für die Motivation

Das Training ist für ihn eine Frage der Motivation, die aber jeder lernen kann. „Menschen, die mit dem Sport anfangen, sollten sich hinterfragen, ob sie ihre Ziele klar definiert haben und ob sie wissen, warum sie mit dem Training starten. Sport und Bewegung müssen Spaß machen, wenn man Erfolg haben will“, sagt der Brandenburger.

Wenn die Motivation fehlt, empfiehlt er ein Gedankenexperiment, den Blick in die Zukunft. „Ich habe mich 2013 für andere Lebensgewohnheiten entschieden. Diese Umstellung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es geht darum, langfristig ein qualitativ hochwertiges Leben zu führen und bis ins hohe Alter fit zu bleiben. Wenn die Brandenburger diszipliniert sind, lernen, mit Rückschlägen umzugehen und dran bleiben, kann es für sie ein erfolgreiches Jahr 2022 werden“, sagt Vincent Jäger und macht die nächste Übung.

Vincent Jäger macht Dips und trainiert seine Armmuskulatur. Quelle: André Großmann

Er rät Anfängern, sich mehr im Alltag zu bewegen. „Zum Start ist es ideal, mehr zu laufen und mal auf das Auto und die Straßenbahn verzichten. Schnelles Gehen ist zum Einstieg ideal und verbessert die Kondition. Es hilft auch, seine Einkäufe zu tragen und das Herz-Kreislauf-System langsam in Schwung zu bringen. Ideal sind dafür um die 10.000 Schritte, was einer Distanz von sechs bis acht Kilometern entspricht“, sagt Jäger.

Für Menschen, die im Home Office arbeiten, hat er einen Tipp. Sie sollten alle 45 bis 90 Minuten aufstehen, die Hals- und Nackenmuskulatur durch Schulter-, Arm- und Kopfkreisen entspannen, damit sich die Muskeln nicht verspannen.

Für die Fitness empfiehlt er verschiedene Übungen wie die sogenannten Dips. Dabei stemmen Sportler ihr Körpergewicht an einem Trainingsgerät hoch. Das kräftigt die Schulter-, Brust- und Armmuskulatur.

Mit bis zu 20 Wiederholungen bauen Brandenburger eine gute Grundkraft im Oberkörper auf. Dabei kommt es darauf an, sich auf das Ende der Sitzfläche zu setzen und die Hände neben dem Gesäß positionieren. Die Handrücken sollten nach oben zeigen. Es ist wichtig, die Arme langsam zu beugen, bis das Gesäß fast den Boden berührt. Anschließend sollten Sportler ihren Körper wieder nach oben drücken und die Übung wiederholen.

Für die Beinmuskeln schlägt Jäger die Kniebeuge vor. Dabei stehen Sportler aufrecht und beugen ihre Knie, um in die Hocke zu gehen. Dabei wird der Rücken nicht gerundet oder überstreckt. Das schaffen Hobbysportler, indem sie die Hüfte beugen und den Oberkörper nach vorne neigen.

Liegestütze sind optimal für den großen Brustmuskel

Liegestütze sind optimal für den großen Brustmuskel, den Armstrecker und die Vorderen Schultermuskeln. Dazu knien sich Sportler auf den Boden und platzieren ihre Hände breiter als schulterbreit, währen die Finger geradeaus zeigen. Sportler stellen beim Training die Füße nacheinander nach hinten.

Je enger das geschieht, desto höher ist die Spannung in Rumpf und Gesäß. Jetzt ist es wichtig, den Oberkörper nach vorne zu schieben, die Hände sollten sich auf Brusthöhe befinden, die Arme senkrecht stehen, das hält den Körper unter Spannung . Während der Übung sollte der Körper immer eine gerade Linie bilden. Anschließend ist es wichtig, die Arme langsam zu beugen. Dabei sollten die Ellenbogen leicht schräg nach hinten zeigen. Es kommt darauf an, so tief wie möglich zu gehen, ohne die Körperspannung zu verlieren und die Übung anschließend langsam auszuführen.

Von André Großmann