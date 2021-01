Fit trotz Lockdown: Coach Michael Hagemann gibt Tipps fürs Training

Brandenburg/H

Fitness, Ausdauer und Gesundheit sind 2021 das Ziel vieler Brandenburger. Michael Hagemann leitet seit drei Jahren eine Kampfkunstschule am Quenzweg und trainiert 50 Besucher beim Personal Training, die Nachfrage steigt. Der Coach sagt der MAZ, warum Sport wichtig ist und welche Tipps er für Anfänger hat.

Wie gelingt der Kampf gegen den inneren Schweinehund?

Zunächst ist es ganz wichtig, den ersten Schritt von der Couch zu machen. Der Wille, etwas zu verändern, muss da sein, der Erfolg beginnt mit den Taten. Und auch wenn es am Anfang Rückschläge geben sollte, ist es wichtig, dran zu bleiben. Dann stellen sich die Motivation und Fortschritte von alleine ein. Allgemein dauert es ungefähr 6 bis 8 Wochen, eine gewisse Grundfitness zu erreichen.

Welche Tipps haben Sie für Brandenburger, die zuletzt kaum Sport gemacht haben und ihre Ausdauer verbessern wollen?

Mit der Bewegung fängt alles an, Schritt für Schritt. Lange Spaziergänge, Rad fahren, Lauftraining und Treppensteigen helfen, die Kondition zu verbessern. Man braucht nicht einmal Hanteln oder andere Geräte, schon Übungen mit dem eigenen Körpergewicht verbessern die Form.

Welche Übungen empfehlen Sie zum Start für Problemzonen wie den Bauch, Rücken und Po?

Weil Rückenschmerzen heute ein häufiges Problem sind, steuer ich dagegen. Hier hilft das Training mit einem Elastik-/Fitnessband. Dabei setze ich mich gerade und aufrecht auf den Boden und strecke die Beine. Das Band fixiere ich vorne an den Fußsohlen und ziehe es anschließend mit beiden Armen nach hinten. Dabei rudere ich und beanspruche so den Rücken, die Schultermuskulatur und Arme.

Für den Bauch ist Joggen sehr effektiv. Das verbrennt viel Fett, trainiert und beansprucht die Muskeln. Zusätzlich empfehle ich Sit-Ups. Dabei lege ich mich auf den Boden und die Beine nach oben über Kreuz im rechten Winkel an. Anschließend verschränke ich meinen Oberkörper mit den Händen auf der Brust, bewege ihn hoch und runter, damit der Bauch unter Spannung bleibt. Für die richtige Ausführung der Übung ist es wichtig, die Schultern immer über dem Boden zu halten.

Kickbacks sind effektiv für den Po. Dabei gehe ich auf die Knie und lege beide Unterarme auf dem Boden ab. Dann strecke ich immer nach 30 Sekunden ein Bein nach oben in die Luft, ohne es auf wieder auf dem Boden abzulegen und halte dadurch die Spannung.

Warum ist die Ernährung für das Training so wichtig und worauf kommt es an?

Hier sind der Mix und die Vielfältigkeit entscheidend. Zum Start in den Tag und für die Energie sind Kohlenhydrate sinnvoll, ich empfehle Marmelade, Powerriegel und Nudeln am Mittag. Am Abend rate ich eher zu eiweißreicher Kost wie Fisch und Hühnchen. Im Winter und Herbst ist es zusätzlich wichtig, dass man viele Vitamine zu sich nimmt und Obst und Gemüse in den Ernährungsplan miteinbezieht. Es gibt immer Alternativen und einen Weg.

Warum ist das Training so wichtig?

Sport hält den Körper fit und schützt vor Krankheiten, gerade im Alter. Man darf nie aufgeben, auch wenn es mal schwer fällt, die Kraft und Ausdauer kommen mit der Zeit. Und wenn man sich in jungen Jahren fit hält, kann man Krankheiten im Alter vorbeugen. Ich habe in diesem Jahr das Ziel, meine Ausdauer zu verbessern.“

Sie profitieren ja vom Lockdown. Hoffen Sie trotzdem, dass die Fitnessstudios wieder öffnen?

Ja, das ist mein Wunsch, für alle Kollegen und die gesamte Branche. Ich freue mich, wenn bald wieder Gruppentrainings möglich sind, denn aktuell geht das ja immer nur mit einer Person.

Von André Großmann