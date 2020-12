Fitness statt Strip: Sportschule Passion zieht nach Brandenburg-Nord

Brandenurg/H

Die Angst vor dem Aus ihrer Sportschule Passion begleitet Kevin und Nadin Stasik. Weil der Mietvertrag der Betreiber im Gebäude der Carl-Reichstein-Straße 8 endet und eine Arztpraxis in die Räume einzieht, bangen sie um ihre Zukunft.

Neuer Standort gefunden

Aktuell trainieren 49 Frauen, 3 Männer und 13 Kinder in der Einrichtung. Doch jetzt findet das Paar nach wochenlanger Suche sein Glück und damit eine Location.

Nadin Stasik steht in den neuen Räumen der Sportschule Passion und freut sich auf den Umzug. Quelle: privat

Die Sportschule Passion zieht in die Räume der ehemaligen Videothek in der Werner-Seelenbinder-Straße 1, vor der jahrzehntelang der rote Doppeldeckerbus stand. „Wir starten neu und sind darüber sehr glücklich. Im Inneren ist zwar noch viel zu tun, weil das Objekt ja mehrere Jahre nicht genutzt wurde. Wir sind aber froh, dass es weitergeht. Da stellen wir uns jeder Herausforderung“, sagt Nadin Stasik.

Starke Frauen an der Stange

Die Brandenburgerin sieht, wie Kornelia Mang ein letztes Mal in der Carl-Reichstein-Straße trainiert. Beide Frauen gehen zur Stange und absolvieren gemeinsam den Flatliner. Dabei achten sie auf ihre Hüftspannung, ziehen sie die Beine angewinkelt nach oben, kippen nach hinten über Kopf, und strecken die Beine gerade über den Kopf.

Anschließend hakt das Duo die Beine um die Pole, setzt den Arm stützend nach unten, streckt das Außenbein und hängt an der Stange. „Bei diesem Sport ist der gesamte Körper angespannt und fast alle Muskeln aktiviert. Poledance holt dich von der ersten Stunde ab, dabei vergesse ich den Alltag und kann abschalten“, sagt Kornelia Mang. Das Motto im Haus lautet „This Mom is stronger than your Dad“ und die Frauen glauben an ihre Stärke.

Liste der Baumaßnahmen wächst

Doch wie geht es nach der Schließung des Studios im Lockdown weiter? Nach den Weihnachtsfeiertagen räumen Nadin Stasik und ihr Ehemann Kevin zunächst das Studio aus. Dann startet das Paar die Renovierungsarbeiten am neuen Standort in der Werner-Seelenbinder-Straße 1. Dort sind die Räume 3,20 Meter hoch und 230 Quadratmeter groß.

„In dem Objekt müssen wir einiges umbauen. Wir brauchen neuen PVC-Belag, ungefähr 600 Euro für die Anfertigung von Stangen, eine ganze Menge Malermaterialien und einen Architekten. Die Situation wird nicht einfacher , weil die Baumärkte aktuell ja geschlossen haben“, kommentiert Nadin Stasik.

Meisterschaft im Stahlpalast

Trotz der Herausforderungen freut sie sich auf die Zukunft und betont wie wichtig der Erhalt der Sportschule ist. So sollen im Mai 2021 erstmals die Meisterschaften im Polesport und Aerial Hoop im Brandenburger Stahlpalast stattfinden. „Es ist wichtig, dass sich die Menschen dieser Stadt darauf auch vorbereiten können“, sagt Stasik.

Kampf gegen Vorurteile

Für die Unternehmerin ist die Sportschule ein Ort, an dem neue Freundschaften entstehen. „Es gibt zwar auch heute noch Menschen, die glauben, wir hätten etwas mit Tabledance und Rotlicht zu tun. Das ist unserer Meinung nach aber Altersstarrsinn und Irrglaube aus dem letzten Jahrhundert“, sagt sie.

Nadin Stasik testet einen Crazy Grip Split an der Stange. Quelle: privat

Vorurteile beeindrucken Kornelia Mang nicht, die 35-Jährige greift wieder zur Stange und trainiert weiter. Während sie Sport macht, beobachtet sie ihre sechs Monate alte Tochter Mia.

„Ich möchte meinem Nachwuchs irgendwann auch den Poledance beibringen, das wäre schon toll. Deshalb hoffe ich, dass es diesen Sport noch lange in der Stadt gibt“, sagt die Brandenburgerin. Den Mietvertrag unterschreiben die Betreiber der Sportschule Passion für mindestens fünf Jahre.

