Brandenburg/H

Die Ruhe geht ihm auf die Nerven. Torsten Danneberg, der zusammen mit Dirk Wittich das fast 1000 Quadratmeter große Fitnesscenter „Life – die Fitnesslounge“ direkt am Molkenmarkt in Brandenburg betreibt, wirkt sichtlich angespannt. Mucksmäuschenstill ist es dort, wo sonst Hantelschwinger und am Vormittag rüstige Senioren Sport treiben, sich treffen und unterhalten.

Doch angesichts der Coronakrise ist nun seit einem Jahr nichts mehr, wie es einmal war. Der zweite Lockdown hat die Betreiber ebenso wie die Sportler bis ins Mark erschüttert. „Viele Menschen halten uns die Treue. Aber viele sind extrem vorsichtiger und zurückhaltend geworden“, sagt Danneberg.

Der Brandenburger Torsten Danneberg ist mit seinem Geschäftspartner schon 26 Jahre am Markt. Am 1. Mai 1992 eröffnete er den ersten Klub „City Fitness Brandenburg“ in der Wilhelmsdorfer Landstraße, aus dem er sich gut sechs Jahre später zurückzog. Nun betreiben die Unternehmer mit Life und Speed Fit zwei Fitnessstudios in Brandenburg an der Havel sowie zwei in Berlin und als Franchisegeber eines in Hamburg.

Was die von Danneberg angedeutete Zurückhaltung bedeutet, ist klar: Es sind viele, die ihr Abo mit den Fitnesscentern gekündigt haben. Von 25 Prozent ist in der Branche die Rede. Danneberg will nicht ins Detail gehen: „Ich schaue gar nicht mehr jeden Tag auf die Zahlen.“ Doch von den gut 600 zahlenden Mitgliedern, die er sich nach der Eröffnung der Fitness-Lounge vor zwei Jahren erarbeitet hat, haben zumindest 20 Prozent im zurückliegenden Jahr das Handtuch geworfen.

Der zweite Lockdown trifft die großen Ketten und die individuellen Anbieter wie Wittich und Danneberg gleichermaßen hart. Die Studiobetreiber hatten sich eine Zeit lang noch mit Sondergenehmigungen für Individualtraining zumindest offen und über Wasser halten können. Doch mit den hohen Inzidenzzahlen kurz nach Silvester war auch das perdu, die Läden also dicht.

„Wir sind den Leuten, die uns die Treue halten, unendlich dankbar“, sagt Wittich. Nun ist die Sorge, die die ganze Branche erfüllt, auch hier in Brandenburg präsent: Wird es nach Corona eine Insolvenzwelle geben, die vor allem kleinere Studiobetreiber trifft? Dank des Geschäftsmodells generierten die Studioinhaber zwar weiter Einnahmen und bekommen auch staatliche Hilfen, um die monatlichen Fixkosten zu begleichen. Doch das ist ein Wirtschaften auf Pump.

Studiobetreiber wie Wittich und Danneberg können keine Rücklagen bilden, um ihren Kunden Entschädigungen für entfallene Leistungen einzuräumen. Die Mitglieder bleiben zwar bei der Stange, doch das gezahlte Geld, das jetzt in Gutscheinen oder Sonderleistungen geparkt ist, wird ja in den Monaten nach der Öffnung auch nicht noch einmal fließen. Die Folge wäre dann nicht die fehlende Liquidität, sondern eine bilanzielle Überschuldung. Oder wie es das Handelsblatt jüngst schrieb: „Viele Fitnessstudios sind in Gefahr, einen langsamen Tod zu sterben.“

Scheitern sei, so sagt Danneberg, keine Option. Er ist überzeugt: „Mit unseren Angeboten holen wir die Verbraucher wieder zu uns.“ Fitnesscenter seien eben keine Muckibuden. Hier treffe man sich zum Plausch während und nach dem Training. Das Kurssystem mit begehrten Gruppenprogrammen, die Sauna, der persönliche Kontakt der Trainer und des Personals – all das werde dafür sorgen „dass wir auch wieder wachsen.“

Nachdem das Tal, durch das er und Dirk Wittich so wie die anderen Betreiber in der Region auch gerade gehen, endlich durchschritten ist. Der Branchenverband DIFG rechnet damit, dass die Entschädigungsforderungen und ausbleibende Neuanmeldungen monatlich bundesweit einen Schaden in Höhe von 480 Millionen Euro verursachen. Damit seien den Studios in einem Jahr Umsätze von fast 1,5 Milliarden Euro entgangen.

Corona ist für die Studios in der Tat die Pest. Der erste Lockdown fiel in die Zeit, in der die Studios für gewöhnlich voll sind. Im Frühjahr wird trainiert. Wenn es draußen wärmer wird, sinkt die Resonanz. Das Ende des ersten Lockdowns fiel in den Sommer, die Menschen blieben vorsichtig, erinnert sich Danneberg.

Im August kamen sie doch vermehrt wieder. Und als der Winter kam, kam der nächste Lockdown. „Januar und Februar sind für uns das Weihnachtsgeschäft der Einzelhändler“, sagt Danneberg. Dann fordert die Weihnachtsgans den Tribut in Form eines weiteren Lochs im Gürtel. Und dann beginnt die Zeit, wo der innere Schweinehund zum Schafott geführt werden soll.

Doch diese Zeit gab es 2021 nicht. Wann das „Life“ wieder live geht? Danneberg zuckt mit den Schultern: Ende März? Die Branche hoffe, doch man wisse nichts. Jede Woche, die das Fitnesscenter zu bleibe, koste Kunden. Anders als im Frühjahr 2020, wo viele der rund 11,6 Millionen Studiomitglieder in Deutschland aus Solidarität ihre Monatsbeiträge zahlten, kippte zuletzt bundesweit die Stimmung unter den Sportbegeisterten.

Sicher ist: Nach dem Lockdown wird die Zahl der Studiomitglieder etwa 20 Prozent unter den Zahlen von vor einem Jahr liegen. Das wird wieder besser, sind Danneberg und Wittich überzeugt. Doch der erste Aderlass in der Geschichte der Center ist real.

Zumal eine Erkenntnis des Lockdowns auch die Fitnesscenter trifft: Viele haben entdeckt, dass man zu Hause arbeiten und Sport treiben kann. Auf teuren Heimtrainern mit vor den Bildschirmen motivierenden Trainern, auf Laufbändern oder Yogamatten lassen sich Kalorien verbrennen, nie sah man mehr Jogger am Gördensee. Die Erkenntnis, dass sich hier etwas verändert hat, hat Torsten Danneberg seit Monaten. Mit einer anderen GmbH verkauft er auch Sportgeräte. Daher weiß er genau: das eigene Zuhause wird mit guten Geräten zunehmend zur Fitnessstudio-Alternative. Das Problem ist, „du musst den Sport für dich entdecken, ihn in deinen Alltag integrieren. Das haben viele jetzt gemacht, weil wir ja dicht machen mussten. Alle kommen nicht zurück.“

„Ein Kunde pro Quadratmeter“ – das ist die Zahl, die ein Fitnessstudios mindestens brauche, das mehr sei als ein Ort zum Schwitzen und halbwegs über die Runden komme, sagt Danneberg. Zwei Jahre, so sagt er, werde man nach dem Ende der Pandemie die Ärmel hochkrempeln müssen, um mit den fünf angestellten Kollegen dafür zu sorgen, dass „der Besuch bei uns ein Erlebnisfeeling bietet.“ Das Ziel: 1000 zufriedene Kunden, Sportler, Verbraucher. Moderne Geräte, Musik, Club-Design, freundliche Trainer und etwas Wellness sollen dafür sorgen, dass niemand das Fitnessstudio in bester Lage mit einer Muckibude mit zweifelhaftem Ruf verwechselt.

„Wir halten durch“, versichern Wittich und Danneberg und geben sich kämpferisch. Obwohl sie wissen, dass der Standort nicht einfach ist, trotz der Lage, trotz des lichtdurchfluteten Raums. Zuletzt war dort das Unternehmen „Fit plus“ gescheitert. Der Gerichtsvollzieher hatte wegen Mietschulden Ende 2017 bei laufendem Betrieb den Stecker gezogen. Ein Jahr später eröffneten die beiden Unternehmer dort neu. Der Fitnessmarkt in der Stadt, so sagte Danneberg seinerzeit, sei „inzwischen gesund geschrumpft“. Dirk Wittich und Torsten Danneberg, aber auch den Brandenburger Verbrauchern, ist zu wünschen, dass sie Recht behalten.

Von Benno Rougk