Fleischer aus Brandenburg an der Havel zeigt auf TikTok, was er hat

Brandenburg/H

„Willst du das Lamm auch mit Knochen?“ fragt Mahmoud Al Kahled hinter der Fleischtheke. Vor ihm liegen Rindergehacktes, frische T-Bone-Steaks, zartes Kalbfleisch und Halal-Hähnchen, Teile vom Lamm. „Ich mache dir das hier für 7,99 Euro, in Ordnung?“ Keine 20 Sekunden später zieht der Kunde glücklich von dannen.

So geht es den meisten Käufern, die den vor drei Monaten eröffneten Laden der Al Kahleds frequentieren. Denn Lamm, Ziege oder Hammel sucht man in herkömmlichen Fleischereien meist vergebens. „Bei uns gibt’s alles außer Schwein“, sagt Mahmoud Al Kahled. Das zeigt er auch gern auf seinem TikTok-Kanal.

Ein Fleischermeister aus Syrien

Mahmoud Al Kahled (links) hat das Fleischerhandwerk in Idlib (Syrien) gelernt und führt das Geschäft mit seinem jüngeren Bruder. Quelle: Moritz Jacobi

Der 28-jährige inspiziert die Ware beim Großhändler in regelmäßigen Abständen persönlich – und vertraut dabei auf seinen geschulten Geruchssinn. „In unserer Familie haben wir unser Fleisch stets durch eigene Begutachtung ausgewählt“, sagt Mahmoud, der aus Idlib stammt und das Handwerk von seinem Vater gelernt hat. „Man muss das Rind praktisch riechen können“, ergänzt sein jüngerer Bruder und Geschäftspartner.

Zwei bis drei Mal pro Woche liefern Großhändler wie der Buhara Fleischhandel aus Berlin-Tiergarten das mit Halal-Siegel versehene Fleisch. In wenigen Stunden zerlegen und wolfen die beiden Brüder die Rohware fachgerecht für die Auslage in den beiden Kühltheken. In Deutschland wird Mahmouds syrischer Abschluss als Fleischereifachkraft nicht anerkannt.

Viel deutsche Kundschaft

Rosen- und Orangenblütenwasser aus dem Libanon. Quelle: Moritz Jacobi

Auch das übrige orientalische Sortiment des kleinen Supermarkts hat sich schnell herumgesprochen. Wie wär’s mit eingelegten Saubohnen oder Orangenblütenwasser, Kardamomtee, Gewürzmischungen oder getrockneten Malvenblättern? Auch frischer Koriander und eine kleine Auswahl an Gemüse sind vorrätig, ebenso wie Barbican-Malzbier und süße Limonaden aus Nahost.

Die Hauptkundschaft der Al Kahleds sind nicht etwa Zugewanderte oder Familien mit Migrationshintergund. „Wir haben ziemlich viel deutsche Kunden“, sagt Mahmouds Bruder, der zwei Jahre jünger und in Deutschland geboren ist. „Die Leute freuen sich, wenn wir ihnen die Produkte auf Deutsch erklären können.“

Umbau der einstigen Fielmann-Filiale

Auch Mahmouds Deutsch ist ziemlich gut für jemanden, der erst seit sieben Jahren im Land ist. Dass er heute einen Laden in Brandenburg an der Havel führt, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn seine Familie wurde vom Krieg in Syrien stark betroffen. Der Vater und ein Bruder kamen ums Leben, die Mutter lebt als Flüchtling in der Türkei.

Den übrigen drei Brüdern in Syrien helfen die beiden Ladeninhaber heute aus der Ferne, so gut es eben geht. Dafür wurden sie von der Verwaltung zunächst auf eine Geduldsprobe gestellt: Ganze fünf Monate hat es gedauert, bis die Genehmigung für den Umbau ihres Ladens – der zuvor als Fielmann-Filiale diente – zugestellt wurde.

Saubohnen werden u. a. zu Foul Moudammas oder Ful verarbeitet, einem im Nahen Osten und Nordafrika verbreiteten Gericht. Quelle: Moritz Jacobi

Traum vom eigenen Imbiss

In monatelanger Eigenleistung haben die beiden die Räume dann gründlich umgekrempelt. Wo Teppich lag, sind heute Fliesen, und wo Vitrinen voller Brillengestelle standen, sind heute Regale. Es sollen sogar noch mehr werden. Und vielleicht auch bald ein kleiner Imbiss.

Denn die Brüder möchten in absehbarer Zukunft auch Grillspezialitäten und Pizza für den schnellen Hunger anbieten. Mahmoud, der selbst am liebsten Lamm mag, schweben so einige Leckereien vor: „Arabische Baguettes, Kebap, Thymian-Pizza. Alles zu vertretbaren Preisen, versteht sich.“

Supermarkt & Fleischerei Al Kahled Hauptstraße 43, Ecke Lindenstraße, (03381) 794 9955, geöffnet Mo–Sa 9–21 Uhr.

Von Moritz Jacobi