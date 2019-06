Mötzow

Der Vielfruchthof in Mötzow lädt am Samstag, 22. Juni, ab 10.30 Uhr zu einem Flohmarkt vor der Kunstmühle ein. Regina Stodtmeister, ehrenamtliche Leiterin der Kunstmühle, verspricht „Bummeln und Stöbern, Entdecken und Staunen“. Auch die Ausstellung zum Fontane-Jahr in der Kunstmühle ist geöffnet. Wer Interesse an einem Stand hat, kann sich noch im Laufe des Freitags melden. Weitere Flohmärkte sind am 27. Juli und am 24. August.

Info: Anmeldung für Stand-Betreiber unter 033836/ 2080.

Von MAZ