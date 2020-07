Brandenburg/H

Der 30 Jahre alte Organist Florian Mauersberger legt am Mittwochabend im Brandenburger Dom seine Prüfung für den Masterstudiengang Orgelspiel ab. Die MAZ hat im Vorfeld mit ihm gesprochen.

Hunderte, manchmal sogar tausende Pfeifen und jede Menge Tasten. Organistinnen und Organisten haben in der Regel ein großes und prächtiges Instrument vor sich, das den gesamten Kirchenraum mühelos akustisch füllen kann. Die Orgel, Herr Mauersberger, ein großer Spielplatz?

Florian Mauersberger: Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich eine Orgel vor mir habe. Dazu noch eine wie das barocke Instrument von Joachim Wagner im Brandenburger Dom. Natürlich sollte man die Pfeifen auf diesem „Spielplatz“ mit großer Ernsthaftigkeit spielen lassen, aber auch mit erkennbarer Freude. Dazu kommen noch die Register und die Klangfarben.

Der Dom in Brandenburg an der Havel mit dem Gebäude der Ritterakademie im Abendlicht. Quelle: Heiko Hesse

Die Wagner-Orgel im Dom wird für Sie am Mittwochabend während der Sommermusik-Reihe zu einem besonderen Ereignis, denn mit ihr werden Sie das Prüfungskonzert zum Masterstudiengang im Hauptfach Orgelspiel, das sie an der Universität der Künste Berlin (UdK) absolvierten, gestalten.

Nachdem ich von 2010 bis 2016 an der Dresdner Musikhochschule sowie an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden die Fächer Kirchenmusik und Lehramt Musik studierte, ging ich an die UdK in Berlin, um mein Wissen um die Orgelmusik zu vervollständigen. Ich konnte das Hauptfach Orgel-Literatur in der Klasse von Professor Paolo Crivellaro studieren. Er ist für mich zu einem wichtigen Anreger in Sachen Interpretation geworden. Sein tiefgründiges Musikverständnis, besonders in der alten Musik, sowie sein sensibles Spiel haben mich stets beeindruckt.

Sie stellen in Ihrem Prüfungskonzert unter dem Titel „Spiegel“ ein außergewöhnliches Programm vor.

Im Spiegel sehen wir in erster Linie ein Abbild unserer Wirklichkeit beziehungsweise eine Umkehrung unserer eigenen Perspektive. Doch sie ist stets verkehrt abgebildet. Neben Werken von Georg Muffat, Johann Sebastian Bach und Arvo Pärt, in denen das Spiegelungsprinzip aufgenommen wird, musiziere ich das Stück „Spiegel“ des zeitgenössischen französischen Komponisten Bernard Foucroulle, das mit dem „Salve Regina“ von Arnolt Schlick, der in der Renaissance-Zeit lebte, vernetzt ist. Dabei ist es möglich, in ein musikalisches Spiegelbild „zu blicken“, in dem man beim Hören Ähnlichkeiten, Verzerrungen, Klangdeutungen erkennen kann. Doch bleiben auch Rätsel. Ich freue mich, dass ich mit der Wagner-Orgel eine breite Palette von musikalischen Darstellungen vorführen kann.

Die Wagner-Orgel im Brandenburger Dom. Quelle: Julian Stähle

Der Name Mauersberger hat in der Kirchenmusik einen guten Klang. Als Kreuz- oder Thomaskantor haben Rudolf und Erhard Mauersberger die Knabenchortradition in Dresden und Leipzig in ihrer Zeit zu Höhepunkten geführt. Sie werden sicher oft gefragt, ob Sie mit diesen Kantoren verwandt sind.

Ja, weitläufig. Ich bin zwar im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz geboren, doch wuchs ich in Arnsfeld auf. Das ist ein Nachbarort von Mauersberg, wo die beiden berühmten Kantoren geboren wurden. Den Familiennamen Mauersberger findet man dort sehr oft. Meine Mutter ist übrigens in Arnsfeld Kantorin. Ich sang in dem von meiner Mutter geleiteten Kirchenchor bereits als Kind mit, spielte auf mancher Orgel meiner erzgebirgischen Heimat, auch zu Gottesdiensten. Während des Studiums in Dresden hatte ich das Glück, ein Jahr lang Assistent des Frauenkirchenorganisten Samuel Kummer zu sein, der an der Hochschule mein Lehrer war. Die Mitgestaltung von Gottesdiensten sowie die Mitwirkung bei Konzerten haben mir die Möglichkeit gegeben, praktische Erfahrungen zu sammeln.

Musik spielt also in Ihrer Familie eine große Rolle?

Das kann man so sagen, denn sie kann Dingen, Gedankenprozessen und mentalen Zuständen eine Tiefe geben, die man sonst nicht kennt. Es fasziniert mich, was man mit Musik alles ausdrücken kann. Sie „spricht“ über Sachen, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Mit dem Glauben ist es ähnlich. Mit Worten allein ist er nicht erklärbar.

Information: Sommermusik im Dom, Mittwoch, 15. Juli, 1930 Uhr, mit Florian Mauersberger aus Dresden

Von Klaus Büstrin