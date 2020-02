Flucht in den Westen: Tausende Brandenburger wollten die DDR verlassen

Brandenburg/H

Freiheit ist für den Brandenburger Peter Müller (Name geändert) nur ein Traum. Der Brandenburger will die DDR verlassen und stellt am 19. Mai 1986 einen Ausreiseantrag.

Haft wegen „ungesetzlichem Grenzübertritt“

Doch sein Wunsch erfüllt sich nicht, denn Mitarbeiter der ehemaligen Abteilung Innere Angelegenheiten im Rat der Stadt nehmen seine Bitte am 26. Mai 1988 zurück. Wenige Tage später sitzt der Brandenburger im Gefängnis und ist ein Mann, der gegen Paragraph 213 des DDR-Strafgesetzbuches verstoßen haben soll. Deshalb sitzt er wegen „ungesetzlichem Grenzübertritt“ in der ehemaligen Strafvollzugseinrichtung (Stve) Cottbus.

1800 Ausreiseanträge in 18 Jahren

Seine Situation ist kein Einzelfall, Stadtarchivarin Kristin Birnstein rechnet mit 1800 Ausreiseanträgen, die Brandenburger zwischen 1972 und 1990 stellten. Beim „ Tag der Archive“ widmet sie sich diesen Dokumenten.

„Wie viele Menschen die Havelstadt verlassen haben, ist unklar, weil in der DDR viele Statistiken gefälscht wurden. Ich schätze aber, dass hinter diesen 1800 Einzelvorgängen mindestens 4000 Schicksale stehen“, sagt die 31-Jährige.

Unterdrückung durch die Stasi

Sie blickt auf einen Karton mit Karteikarten, für die Brandenburgerin sind diese ein Arbeitsmittel und Zeugnis der Zeitgeschichte. Ihr fällt es schwer, sich den damaligen Alltag und die als „Zurückdrängung“ bezeichneten Unterdrückungsversuche des Ministeriums für Staatssicherheit ( MfS) gegen Ausreisewillige vorzustellen.

Doch bei der Recherche wird ihr eines klar. „Die staatlichen Organe hatten das Interesse, möglichst wenige Ausreisen zuzulassen. Dennoch war man andererseits auch froh, wenn bestimmte Personen gingen. Es war ja schon fast Sicherheitspolitik der DDR, dass man unliebsame Bürger aus dem Staat heraus bringt“, sagt Birnstein.

Antragsteller leiden im DDR-Alltag

Sie sichtet Hinweise für Behördenmitarbeiter, die Gesprächshinweise für den Umgang mit Ausreisewilligen erhalten. Zunächst wurde laut Birnstein häufig versucht, potentielle „Republikflüchtlinge“ wieder in den Betrieb zu integrieren. Wenn dies nicht erfolgreich war, schaltete sich gelegentlich das MfS ein.

Namen der Betroffenen nennen die Stadtarchivare aus Datenschutzgründen nicht. Dennoch zeigen ihre Worte im Briefwechsel mit der Behörde, wie sehr sie die Situation belastet. Die Reaktionen reichen von „Ich werde gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert“, über „Meine Kinder fühlen sich gepiesackt“ bis „Ich will fort, ich akzeptiere dies nicht“.

Schüler und Lehrer verschwinden

Beim Aktenstudium und der Sichtung von Fachbüchern liest Kristin Birnstein zwischen den Zeilen und bemerkt, wie sehr sich die Versorgungssituation am Ende der Achtzigerjahre auch in der Havelstadt verändert. „Plötzlich fehlte der rechts und links sitzende Nachbar von Schülern und dann war auf einmal der Lehrer nicht mehr da. Das ist wahrscheinlich eine beängstigende Situation, wenn die Gesellschaft nach und nach ausgedünnt wird“, sagt Birnstein.

Die Leiterin des Stadtarchivs Anke Richter und Archivarin Kristin Birnstein betonen, dass beim Aktionstag nicht die Beurteilung von Vorgängen oder eine Opfer-Täter-Verurteilung im Vordergrund steht. „Ziel ist ein umfassender Einblick in eines der wichtigsten Themen der DDR-Zeit, ein Erleben von Geschichte durch Geschichten“, sagt Birnstein.

Ursprünge von Kalendern

Einem anderen Kapitel der Vergangenheit widmet sich hingegen der Leiter des Domstiftsarchivs Uwe Czubatinsky. Er beweist, dass die Grundlagen der Kalenderrechnung im Römischen Reich gelegt wurden und erläutert, woher die Bezeichnung der Wochentage stammt. Im Laufe der Jahrhunderte beobachtet er verschiedene Methoden, um ein Datum festzuhalten und will ein Mittler der Zeit und Geschichte sein.

Rentner konnten die DDR legal verlassen

Diese Mission eint die Brandenburger Archivare. Sekunden später sprechen sie erneut über die Ausreiseanträge in der DDR-Zeit. Denn Uwe Czubatinsky macht klar, dass Frauen als Rentner nach ihrem 60. und Männer nach dem 65. Lebensjahr die DDR legal verlassen konnten. Die Zahl der Ausreiseweilligen müsse demzufolge noch höher gewesen sein, betont er. „Einige von ihnen mussten aber zwangsweise ihren Grundbesitz verkaufen und fanden keine Arbeit mehr“, sagt der Leiter des Domstiftsarchivs.

Häftling Peter Müller stellte am 16. Juni 1989 und damit fünfeinhalb Monate vor dem voraussichtlichen Ende seiner Haftzeit einen erneuten Ausreiseantrag. Am 9. November fiel schließlich die Berliner Mauer. Ob der Brandenburger später mit seiner Familie in den Westen zog, ist unklar.

Von André Großmann