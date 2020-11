Flucht nach Unfall in Brandenburg an der Havel: Fahrer pustet 2,26 Promille

Brandenburg/H

Krimi live am Sonntagabend: Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in Brandenburg an der Havel einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Audi in der Thüringer Straße gegen einen geparkten Fiat. Anschließend ließ er seinen Wagen stehen und floh zu Fuß von der Unfallstelle. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Polizei setzt Fährtenhund ein

Demnach ereignete sich der Unfall um 21.15 Uhr. Zeugen beobachteten die Kollision und riefen die Polizei. Die Beamten fahndeten nach dem Fahrer und setzten auch einen Fährtenhund ein. „Kurze Zeit später konnte durch den Diensthundeführer auf einem Hinterhof ein stark alkoholisierter Mann festgestellt werden“, berichtet Marko Lange, Erster Polizeihauptkommissar im Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel.

34 Jahre alter Fahrer ist betrunken

„Ermittlungen zufolge handelt es sich dabei um den 34-jährigen Fahrzeughalter des Audis, der zum Unfallzeitpunkt auch der Fahrzeugführer war“, so Lange weiter. Der Atemalkoholtest bei dem Mann habe einen Wert von 2,26 Promille ergeben. Die Beamten hätten eine Blutprobe angeordnet, den Führerschein des betrunkenen Fahrers beschlagnahmt und den Audi sichergestellt. „Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in der Polizeiinspektion Brandenburg“, erklärt Marko Lange.

Unklar ist derzeit noch die Summe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens.

Von hms