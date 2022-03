Amt Beetzsee

Rund 100 ukrainische Kriegsflüchtlinge halten sich aktuell im Amt Beetzsee auf. Davon haben sich 71 in der Verwaltung mit einer Adresse registrieren lassen. „Andere überlegen noch, ob sie bei uns bleiben“, informierte Amtsdirektor Guido Müller die Stadtverordneten in Havelsee. Untergekommen sind die meisten Ankömmlinge in privaten Unterkünften. Auch die Kirchengemeinde Havelsee hat Flüchtlinge in ihren Pfarrhäusern in Pritzerbe und Hohenferchesar aufgenommen.

Amt Beetzsee kümmert sich um Wohnraum

Im Moment bemüht sich das Amt Beetzsee kommunalen Wohnraum anzumieten. „Auf diese Weise könnten wir rund 40 Plätze in freien Wohnungen belegen“, so Verwaltungschef Müller. Noch nicht ins Kalkül gezogen wird die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser. Auch Havelsee-Bürgermeister Günter Noack sieht dafür keine Notwendigkeit. Noch könnten die eintreffenden Flüchtlinge durch privaten und kommunalen Wohnraum aufgefangen werden. „Wir wollen die Menschen dort unterbringen, wo ihnen eine Privatsphäre gewährt werden kann. In der Regel haben die Dorfgemeinschaftshäuser nicht die nötigen Sanitäranlagen, ungünstige Zuschnitte und unterschiedliche Ausstattungen“, gab Amtsdirektor Müller zu bedenken.

Amtsdirektor Guido Müller Quelle: Frank Bürstenbinder

Problematisch wäre auch die bauaufsichtliche Bewertung einer Umnutzung zu Unterkünften. Dabei denkt die Verwaltung unter anderem an Brandschutzvorgaben mit Fluchtwegen. Mit einigen Feldbetten in alten Schulhäusern ist es nicht getan. Das Amt Beetzsee schließt aber nicht aus, dass je nach Kriegsverlauf die Zahl der Flüchtlinge deutlich zunehmen könnte. Dann könnten pragmatische Entscheidungen nötig sein, um Hilfesuchenden Obdach zu gewähren. „Wenn Gemeinden sich über die Bereitstellung eines Dorfgemeinschaftshauses einig sind, helfen wir natürlich bei der Umsetzung“, versprach Verwaltungschef Müller.

Kita-Plätze im Amt Beetzsee sind knapp

Bei der künftigen Betreuung von kleineren Kindern soll das mobile Familienzentrum im Amt Beetzsee möglicherweise eine wichtige Rolle übernehmen. Problem: Reguläre Kita-Plätze sind jetzt schon knapp. „Da können wir nicht aus dem Vollen schöpfen“, so Müller.

Von Frank Bürstenbinder