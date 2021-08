Flüchtlingshilfe: Brandenburger Vereine und Kirchengemeinden sammeln für guten Zweck

Brandenburg/H

Die Zustände vieler Flüchtlingscamps in Europa und an seinen Außengrenzen sind bekanntlich katastrophal, besonders im Winter. Da harren nicht wenige Familien mit kleinen Kindern in Eiseskälte unter zugigen Zeltplanen aus, es fehlt am Nötigsten und die Versorgung ist allenfalls rudimentär. Der im vergangenen Jahr von Andreas Steinert gegründete Verein Wir packen’s an aus Bad Freienwalde hilft mit Sachspenden und sendet Hilfstransporte dahin, wo die Not am größten ist, etwa nach Griechenland, Bosnien-Herzegowina oder Syrien. Zahlreiche Menschen in Deutschland haben sich beteiligt. Auch engagierte Havelstädter machen wieder mit.

Viel Anteilnahme aus der Brandenburg und Umgebung

„Wir wurden durch unser Flüchtlingsnetzwerk auf den Verein aufmerksam. Dann gab es einen Kontakt und schon waren wir bei der ersten Aktion mit an Bord“, erinnert sich Pfarrer Jens Meiburg. Seine Gemeinde hatte bereits im Februar eine Sammelaktion unterstützt und im vergangenen Jahr an der Aktion #wirmachendentruckvoll teilgenommen. Die Spendenbereitschaft der Brandenburger war groß, auch aus dem weiteren Umland der Havelstadt kamen Sachspenden zusammen. Für Pfarrer Meiburg ist klar: „Die Menschen nehmen Anteil am Schicksal der Geflüchteten.“

Im Unterschied zu den vergangenen Spendenaktionen fällt Meiburg an dieser Sammelrunde besonders der explizite Aufruf zu Lebensmittelspenden ins Auge. „Das zeigt an, wie bedürftig die Menschen inzwischen auch in diesem Versorgungsbereich geworden sind.“ Und tatsächlich dokumentierte jüngst ein Fernsehbeitrag die Arbeit der Helfer in Athen, wo tausende Geflüchtete akut von Hunger bedroht sind und sogar Suizidversuche unter Kindern beobachtet werden. „Die Situation vieler Flüchtlinge ist weiterhin hochdramatisch. Es ist besonders beschämend, dass es mitten in Europa geschieht“, bringt es der Geistliche auf den Punkt.

Niedrigschwellige Möglichkeit, Menschen in Not zu helfen

Umso besser findet er die Vorgehensweise der Macher der Spendenaktion: Eine transparente und niedrigschwellige Aktion, mit Listen ganz konkreter Dinge, die Menschen zum Leben und Überleben dringend benötigen. Das sind warme Kleidung, Unterwäsche (ungetragen), Handschuhe und Mützen, Isomatten, Windeln und Babyschlafsäcke, Zelte und Zeltplanen, Hygieneartikel, Menstruationsbinden, Verbandsmaterial, aber auch Müllsäcke, Waschpulver, Desinfektionsmittel und haltbare Konserven. Viele Dinge also, die fast jeder zu Hause hat oder beim nächsten Großeinkauf ohnehin besorgt. Die vollständige Liste findet sich auf der Website des Vereins.

Noch bis 3. September können die Brandenburger ihre Sachspenden bei der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft (montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr) sowie an der Katharinenkirche (montags bis samstags von 11 bis 16 Uhr, sonntags von 11.30 bis 18 Uhr) und an der Gotthardkirche (täglich von 11.30 bis 15 Uhr) übergeben. Anschließend kommt ein Helfer des gemeinnützigen Vereins mit einem Lkw, und die Spenden werden abtransportiert. Um die weitere Logistik kümmert sich das Team von „Wir packen’s an“, das in Biesenthal ein eigens dafür eingerichtetes Lager und einen Logistikmitarbeiter beschäftigt. Freiwillige Helfer besorgen das Sortieren und Packen.

