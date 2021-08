Koblenz/Brandenburg/H

Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Eine Woche im Hochwassergebiet verbracht haben Steven Grabow und Alexander Willing. Sie waren als ehrenamtliche Helfer vom DRK-Kreisverband Brandenburg an der Havel als erstes Team ins Hochwassergebiet nach Rheinland-Pfalz, um bei der Logistik vor Ort zu unterstützen. „Wir hatten mehrere Anfragen und haben uns schließlich für die Logistik entschieden“, sagt Grabow.

Viel Technik aufgefahren

Auf der 600 Kilometer langen Anfahrt machten sich die beiden bereits die ersten Gedanken, was wohl auf sie zu kommt. Nach der Ankunft in Koblenz bezogen sie ihre Unterkunft und waren überwältigt davon, was das DRK bereits alles aufgefahren hat. Lkw, Unimogs, Stapler, Notstromaggregate von der Größe ganzer Container und vieles mehr.

Sprit für Stromaggregate

Ihre erste Aufgabe: Be- und Entladen von Lastkraftwagen mithilfe von Staplern. In den folgenden Tagen unterstützten Grabow und Willing das Elektriker-Team. Sie betankten Notstromaggregate in den Gebieten, die noch sehr unzugänglich sind, hielten sie durchgängig am Laufen und reparierten sie bei Störungen.

Das Behelfsklärwerk entstand in nur vier Tagen. Quelle: privat

Ganzes Klärwerk montiert

„Wir haben mit Quads die kleinen Notstromaggregate auf den Weinbergen mit Benzin versorgt, da dort stellenweise kein anderes Fahrzeug hinkommt“, berichtet Grabow. Des Weiteren bauten beide Einsatzkräfte gemeinsam mit Helfern und Mitarbeitern des Generalsekretariats des DRK ein mobiles Klärwerk auf. „Ich wusste gar nicht, dass unser DRK solch ein ganzes Werk auf Lager hatte, ursprünglich war es mal für Auslandseinsätze gedacht.“ Bereits nach vier Tagen stand die Basis – das sind sechs große Tanks mit ca. 90.000 Litern Fassungsvermögen pro Tank sowie drei kleinere Behälter.

Essenlieferung inklusive

„Wenn Menschen Hilfe benötigt haben, egal was es auch war, haben wir geholfen. Wir haben mit dem Quad Menschen mit Benzin versorgt, die zum Beispiel mit ihren eigenen Trennschleifern und Notstromern die Geländer der Ahr klein gesägt haben. Oder die Leute, welche Reifen reparierten, haben wir mit Essen versorgt. Jeder Tag begann morgens um 8 Uhr und endete meist nicht vor 23 Uhr“, beschreibt Alexander Willing die Aufgaben vor Ort.

Weitere Helfer folgen

„Die Zeit verging wie im Flug und die Bilder kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Es gibt noch jede Menge zu tun vor Ort“, fasst Steven Grabow zusammen. Auch in dieser Woche sind wieder zwei ehrenamtliche Einsatzkräfte aus dem DRK Kreisverband Brandenburg an der Havel ins Hochwassergebiet gefahren, um weiter zu helfen. Und selbst für die kommenden Wochen sind schon Einsatzkräfte fest eingeplant.

Von MAZ