Brandenburg/H

Die Ablösung ist unterwegs: Am frühen Dienstagmorgen machten sich 22 freiwillige Feuerwehrangehörige aus der Havelstadt auf den Weg zum Nürburgring, um von dort aus in den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz zu helfen. Am Autobahnrastplatz Buckautal wurde der gemeinsame Konvoi mit den Feuerwehrkollegen aus Potsdam-Mittelmark gebildet. Der braucht 14 Stunden für die 650 Kilometer lange Strecke.

Daniel Bucko führt die Freiwillige Feuerwehr Brandenburg. Quelle: André Wirsing

Mehr Gummistiefel und Sägen

Ab Mittwoch lösen die Feuerwehrleute ihre Kollegen aus Teltow-Fläming ab. Offiziell heißt die Einheit „Modul Löschen und einfache Hilfeleistung“. Tatsächlich sind vor allem fleißige Hände gefragt, sagt Daniel Bucko, der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Brandenburg. „Wir konnten aus ihren Erfahrungen lernen, haben deshalb die Vorräte an Gummistiefeln, Schippen, Spaten und Säbelsägen verstärkt.“ Die Kollegen hätten teilweise auch Schächte gegraben für Trinkwasserleitungen, andere hätten in Hauskellern Putz abgeklopft und Bautrockner aufgestellt.

22 Feuerwehrleute aus Brandenburg an der Havel machten sich am Dienstagmorgen in fünf Fahrzeugen auf den Weg zum Nürburgring. Quelle: André Wirsing

Löschfahrzeuge für den Brandschutz

Mitgenommen wurden auch ein Tanklöschfahrzeug aus Brandenburg an der Havel und ein Löschgruppenfahrzeug aus Kirchmöser, um den örtlichen Brandschutz zu sichern – wie so vieles ist auch das Feuerwehrgerät in den Flutgebieten nicht mehr einsetzbar, muss dort erst neu beschafft werden.

Viel Kleidung im Gepäck

„Wir haben auch die alten Einsatzuniformen reaktiviert, zudem zusätzliche T-Shirts und Bundhosen angeschafft, dazu jede Menge Handschuhe“, erzählt Buckow. Schließlich sind er und sein Team fünf Tage lang von Mittwoch bis Sonntag im Einsatz.

Helfer aus der ganzen Stadt

Die Helfer kommen aus dem gesamten Stadtgebiet, von den Freiwilligen Wehren Brandenburg, Kirchmöser, Schmerzke, Göttin und Gollwitz sowie ein Praktikant, der eigentlich zur Werkfeuerwehr in Eisenhüttenstadt gehört.

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) verabschiedete das Helferteam: „Ich möchte ihnen für ihre Bereitschaft danken, den Menschen im Hochwassergebiet zu helfen. Bitte passen sie auf sich und ihre Kameraden auf und kommen sie gesund wieder.“

Von André Wirsing