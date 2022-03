Förderbescheid für Weseramer Feuerwehrauto lässt auf sich warten

Amt Beetzsee

Torsten Richter ist neuer Vorsitzender des Brandschutzausschusses im Amt Beetzsee. Der Bürgermeister der Gemeinde Beetzsee tritt damit die Nachfolge von Hubertus Kühne an. Dieser hatte mit seinem Rücktritt als Päwesiner Bürgermeister auch seinen Posten als Mitglied des Amtsausschusses verloren. Richters Stellvertreter ist der Roskower Bürgermeister Thomas Schulz. Zu Richters ersten Amtshandlungen nach seiner Wahl gehörte eine Aussprache zum Teilhaushalt Brandschutz im Rahmen des Amtshaushaltes für 2022.

Torsten Richter ist neuer Vorsitzender des Brandschutzausschusses. Quelle: Frank Bürstenbinder

Insgesamt hat das Amt Beetzsee für das laufende Haushaltsjahr rund 850 000 Euro für den Brandschutz eingeplant. Die Summe beinhaltet allerdings eine Reihe von Maßnahmen, die unter dem Vorbehalt einer Förderung stehen. So ist die Situation bei der geplanten Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges für die Weseramer Feuerwehr mehr als unbefriedigend. „Auf einen Förderantrag von 2020 haben wir vom Land noch nicht einmal eine Antwort bekommen“, berichtete ein verärgerter Amtsdirektor Guido Müller. Unabhängig von einer Entscheidung wolle die Verwaltung in diesem Jahr das Fahrgestell beauftragen. Für die Anschaffung einer Netzersatzanlage gibt es eine Förderzusage.

Geld für Gerätehäuser

Eine andere Investitionsmaßnahme betrifft das Gerätehaus in Butzow. Dort sollen Dach, Fassade und Tore saniert werden. Dafür hat das Amt Zuschüsse aus dem Kreisentwicklungsbudget beantragt. Für die Erweiterung des Roskower Gerätehauses soll die Planung so weit gebracht werden, dass noch 2022 mit einer Baugenehmigung zu rechnen ist. „Wir wollen dann versuchen für 2023 eine Förderung zu bekommen“, so der Verwaltungschef. In Kützkow soll die Heizung des Gerätehauses von Strom auf Gas umgestellt werden – so jedenfalls die Planung. Es sind einige Ausgaben für Alarmanlagen und die Versetzung von Sirenen vorgesehen. Ein letzte Charge neuer Atemschutztechnik wird angeschafft. Für 2023 steht in Absprache mit der Amtswehrführung die Anschaffung weiterer Einsatzbekleidung an.

Von Frank Bürstenbinder