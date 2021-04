Förster kann keinen Impfstoff beschaffen, Scheller redet sich den Mund fusselig

Brandenburg/H

Den Mund fusselig reden muss sich wahrscheinlich noch einige Zeit Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU). Bei der Suche nach Tourismus-Investoren für die Rieselfelder Wendgräben wiederholt er gebetsmühlenartig, dass er „weder einen Heidepark noch ein Brandenburg-Disneyland und schon gar keinen Tagestourismus“ dorthin haben wolle. Mal sehen, was rauskommt.

Seinen ersten Corona-Schnelltest hat Michael Hase in der neuen Teststation der Wusterwitzer Kulturscheune erlebt. „Ich hatte ein leichtes Kitzeln in der Nase und Rachen, schon war es vorbei. Es wird gut aufgeklärt. Auch wenn ich vorher nicht beunruhigt war, ist die Gewissheit gesund zu sein sicherer, als sich nur auf das bloße Gefühl zu verlassen“, sagt der Amtsdirektor. Ab sofort kann sich jeder Wusterwitzer mittwochs von 9 bis 12 Uhr von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) testen lassen. Michael Hase kommt wieder. „Natürlich, denn ich möchte weiter wissen, ob ich gesund bin“, sagt er.

Amtsdirektor Michael Hase. Quelle: André Großmann

Manchmal ist man beliebter, manchmal weniger beliebt. Der frühere Kommunalpolitiker Alfredo Förster (SPD) weiß das nur zu gut. In jüngerer Vergangenheit hat er jedenfalls etwas mehr Zuspruch erfahren – und das hatte seinen Grund. Förster ist Manager bei Pfizer, dem Impfstoff-Partner von Biontech. Was liegt da ferner, als ihn zu fragen, ob er da nicht in Sachen Impfstoff etwas machen kann? „Ja, ich habe da so manche Anfragen bekommen, aber keine von Sozialdemokraten“, berichtet der Brandenburger. Weiterhelfen konnte er allerdings nicht. Denn erstens ist Pfizer nicht für den Impfstoff-Vertrieb in Deutschland zuständig, zweitens hat Förster als für Blutgerinnungs-Medikamente verantwortlicher Pfizer-Mitarbeiter keinen Zugang zum Impfstoff und drittens lehnt er jede Bevorzugung außerhalb der Reihe ab. Auch Förster selbst ist noch nicht geimpft, stellt sich an und wartet keineswegs nur auf den Impfstoff aus dem eigenen Haus. „Alle zugelassenen Impfstoffe sind sehr gut“, versichert er und empfiehlt jedem diesen Schutz. Dann, wenn er oder sie an der Reihe sind.

