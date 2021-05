Fohrde trauert um langjährigen Hausarzt

Fohrde

Die Stadt Havelsee und der Ortsteil Fohrde trauern um Heinz-Dieter Lange. Der langjährige Betreiber der Hausarztpraxis in Fohrde war vor wenigen Tagen im Alter von 77 Jahren gestorben. Auch über das offizielle Renteneintrittsalter hinaus hatte der Facharzt für Allgemeinmedizin Sprechstunden abgehalten. „Mit ihm verliert unsere Kommune einen engagierten Mediziner, der wegen seines Fachwissens und seiner bodenständigen Art bei den Bürgern sehr beliebt war. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten“, sagte Fohrdes Ortsvorsteher Ingo Barnewitz der MAZ.

Auch Patienten aus den Nachbardörfern

Lange stammt aus dem havelländischen Pessin. Nach seiner Ausbildung verschlug es ihn nach Fohrde, wo er 1976 die in der ehemaligen Schule eingerichtete Arztpraxis samt Wohnung beziehen konnte. Zu seinen Mitarbeiterinnen der ersten Stunde zählten die Sprechstundenschwester Bärbel Nagel und die Gemeindeschwester Liselotte Giese. Unzählige Patienten hat er seit dieser Zeit in der Pritzerber Straße behandelt, war mit den Krankengeschichten junger und alter Fohrder vertraut, absolvierte so manchen außerplanmäßigen Hausbesuch auch in den Nachbardörfern.

Als Gemeindevertreter gewählt

Den Fohrder Kommunalpolitikern ist Lange noch als Mitstreiter in der Nachwendezeit in Erinnerung. Bei den ersten Kommunalwahlen nach der Wende wurde der Arzt in die Gemeindevertretung der damals noch selbstständigen Gemeinde Fohrde gewählt. Er übernahm für fünf Jahre die Funktion des Gemeindevertretervorstehers. Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder. Vertreter des Ortsbeirats werden sich der am Freitag in der Kirche stattfindenden Trauerfeier anschließen. Ob es eine Nachbesetzung der Fohrder Hausarztpraxis geben wird, ist derzeit unklar.

Von Frank Bürstenbinder