Was die Corona-Krise für die Hochzeitsbranche bedeutet

Brandenburg/H

„2020 sollte auf Grund der Zahl ein Wow-Jahr werden“, sagt Natalia Buchanez. Und dann kam Corona. Buchanez ist Inhaberin von Brautmoden Eleganz. Seit zehn Jahren führt sie das Geschäft und sorgt dafür, dass Braut und Bräutigam auf ihrer Hochzeit strahlen. Doch die Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen brachten eine ganze Branche zum Erliegen, die sich für den schönsten Tag im Leben der Paare zuständig fühlt.

Schlichtere Brautkleider nachgefragt

„Die Kleider werden über das Erlebnis Brautkleidanprobe verkauft“, weiß Natalia Buchanez. Ein Online-Shop, so sagt sie, hat da wenig Sinn. „In den Monaten seit der Schließung hatten wir also so gut wie keinen Umsatz.“ Zwar habe sie Soforthilfe beantragt, aber „im Vergleich zu den Umsätzen reicht das nicht.“

Zur Galerie Auch wenn die Hochzeit in diesem Jahr für viele Paare anders ausfällt, als ursprünglich geplant: Die Beteiligten hinter den Kulissen wollen weiterhin dafür sorgen, dass der Tag unvergesslich bleibt.

Erst jetzt kommt wieder Lebens ins Geschäft – jedoch verhaltener. „Die Kleider sind schlichter, weil sie häufig nur fürs Standesamt gekauft werden“, berichtet Buchanez. Das schlägt sich natürlich im Preis nieder. Zudem musste sie die Anzahl der Begleitpersonen bei der Anprobe reduzieren. Nur zwei Menschen können die Heiratswillige bei ihrer Suche unterstützen. Sonst sind mindestens die Trauzeugin, Mutter, beide Omas und gegebenenfalls noch die Schwiegermutter dabei, erzählt Buchanez. Aber zumindest werde auf die Art die Entscheidung der Braut beschleunigt, verrät sie.

Zusätzlich fällt aktuell der Verkauf der Abendmode deutlich geringer aus. Einmal, weil es weniger Bälle gibt, zum anderen, weil weniger Gäste an den Hochzeiten teilnehmen, weiß Buchanez.

Sinkende Umsätze durch kleinere Feiern

Gerade die geringere Größe der Hochzeitsgesellschaften macht auch Marion und Karl Geyer, Schlossherren auf Rogäsen, zu schaffen. Seit sie das Schloss übernommen haben, bieten sie Teile des wunderschönen Anwesens für die Feiern an, beherbergen zudem ein ausgelagertes Trauzimmer des Standesamtes Wusterwitz. „Wir sind immer noch ein Geheimtipp in der Szene“, sagt Karl Geyer. Dennoch hätten sich die Anfragen von Jahr zu Jahr gesteigert. 25 Hochzeiten waren 2020 geplant.

In der Hochphase der Krise wurde das Trauzimmer nicht vom Standesamt bespielt. Eine Heirat wurde daher abgesagt, „eine haben wir ans Standesamt selbst verloren“, sagt Karl Geyer. Die erste Hochzeit konnte nun am 23. Mai auf dem Schloss gefeiert werden, die zweite folgte am 28. Mai. Aber mit Einschränkungen. „Es waren vorher 60 bis 100 Personen vorgesehen“, berichtet der Schlossherr. Die Zahl wurde nun deutlich gesenkt, auf 15 bis 20 Personen.

„Das ist einerseits sehr schade für die Brautpaare“, weiß er. Andererseits sei vorhersehbarer Umsatz weggebrochen. Denn Leistungen wie den Sektempfang, Canapés, Kaffee und Kuchen bietet das Schloss selbst an, nun in deutlich geringerer Anzahl.

Zudem müssen sie aktuell auf Abstände achten, wenn sie Tische und Stühle stellen. „Das ist viel Aufwand für wenig Leute“, macht Marion Geyer klar. Zumal die Feier selbstverständlich nicht weniger liebevoll als sonst ausgerichtet wird. „Wir sind froh, überhaupt wieder loslegen zu können“, so die Schlossherrin.

Fotografin: „Du kannst nur auf einer Hochzeit tanzen“

Schade sei zudem, dass etliche Hochzeiten aufs kommende Jahr verschoben wurden. „Der Termin ist dann vergeben“, sagt Karl Geyer. Das Datum könne also durch kein anderes Brautpaar belegt werden. Das, was in diesem Jahr ausfällt, wird also vermutlich nicht durch zusätzliche Hochzeiten im kommenden Jahr herein geholt werden.

Ähnlich sieht das auch Ute Steglich. Der selbstständigen Fotografin sind durch Corona sechs Aufträge flöten gegangen. „Meine Befürchtung ist nun, dass sich die anderen auf das nächste Jahr verlagern.“ Dann müsste sie weitere Anfragen vielleicht verwehren. „Du kannst nur auf einer Hochzeit tanzen“, macht Steglich klar.

Neben den für sie persönlichen Einschnitten tut es ihr auch für die Paare leid. Die Fotografin berichtet von Studenten, die in Dänemark heiraten und in Brandenburg feiern wollten. Deren Anzahlungen sind in Teilen futsch. Noch viel mehr ans Herz geht ihr die Absage einer Diamantenen Hochzeit. „Die sollte groß gefeiert werden. Da kommen ältere Gäste, die sich lang nicht gesehen haben“, berichtet Ute Steglich. „Dass das ausfiel, fand ich besonders schlimm.“

Die anderen, so ist die Fotografin überzeugt, werden ihre Feier auf irgendeine Art und Weise nachholen. Das stellen die Schlossherren und die Brautausstatterin ebenfalls fest. „Wer heiraten möchte, wird das immer wollen“, sagt Natalia Buchanez. „Der unvergessliche Tag wird trotz Corona unvergesslich“, ist sie überzeugt. Dafür wollen die Mitbeteiligten aus der Hochzeitsbranche nach wie vor sorgen.

Von Antje Preuschoff