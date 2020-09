Fontebar vor dem Aus: Betreiber Patrick Palm rechnet mit dem Ende im Oktober

Brandenburg/H

Die Fontebar steht vor dem Aus. „Wir kämpfen ums wirtschaftliche Überleben und schaffen es nicht mehr, die Miete zu bezahlen. 2020 ist das schlimmste Jahr, das ich bislang in der Branche erlebt habe, mit Umsatzeinbußen von bis zu 97 Prozent. Wenn sich die Lage nicht ändert und wir keine Tanzveranstaltungen durchführen können, ist im Oktober Schluss. Dann müssen wir die Notbremse ziehen“, sagt Betreiber Patrick Palm.

Keine Partys und Entlassungen

Bis zu 2000 Gäste besuchten monatlich die Bar am Havelufer, doch das war vor der Corona-Zeit, momentan sind es um die 200 Veranstaltungen wie die 90er-, Karaoke- und Donnerstagsparty sind in der Pandemie Geschichte. Fünf Festangestellte und sieben Servicekräfte gehörten zum Team der Fontebar, mittlerweile arbeiten nur noch Patrick Palm und eine Pauschalkraft dort.

Anzeige

Tanzpartys machen mehr als 90 Prozent des Umsatzes der Fontebar aus. Quelle: André Großmann

Weitere MAZ+ Artikel

„Mehr Mitarbeiter kann ich mir nicht mehr leisten, wir mussten Leute entlassen. Ich kann jeden verstehen, der sich einen anderen Job gesucht hat, weil er sehen muss, wie er am Ende des Monats über die Runden kommt. Es bringt nichts, alles zu beschönigen. Deshalb sage ich lieber klar, wie die Situation ist“, kommentiert der Veranstalter.

Der 30-Jährige ist seit Dezember 2016 Betreiber der Fontebar. Er und sein Team haben jährlich bis zu 350.000 Euro Umsatz erwirtschaftet. Doch warum droht das Aus? „Besonders hart trifft uns das Verbot der Donnerstagsparty und der Tanzveranstaltungen. Diese Events machen über 90 Prozent des Umsatzes aus“, sagt der Fonte-Betreiber.

Kritik an der Stadtverwaltung

Am 14. März 2020 tanzten Brandenburger zum vorerst letzten Mal bei der Frauentagsparty im Fonte. Zwischenzeitlich keimte bei Patrick Palm immer wieder neue Hoffnung auf, die er aber verloren hat.

„Der Herbst und Winter stehen vor der Tür und keiner weiß, wie es weitergeht. Wir hätten gern Lösungen von der Stadtverwaltung gesehen, haben Notfallpläne mit Hygienekonzept erarbeitet und brauchen Tanzveranstaltungen. Es würde schon helfen, diese mit 100 Leuten stattfinden zu lassen. Doch bislang kam überhaupt nichts. Wir fühlen uns komplett allein gelassen“, sagt der Brandenburger.

Patrick Palm betont, dass er die Mindestabstände für Gäste gewährleisten könnte und Türsteher engagieren würde, die diese kontrollieren. Doch er glaubt nicht mehr an Veränderungen. „Sollte es Risiken geben oder eine Infektion, handeln wir. Die Corona-Zahlen in der Stadt haben sich aber seit Wochen kaum verändert, deshalb sind Lockerungen meiner Meinung nach behutsam möglich“, kommentiert er.

Kosten von 10.000 Euro im Monat

Die letzten Monate haben ihn wirtschaftlich getroffen. Deshalb hat Patrick Palm von März bis Juni täglich zehn Stunden im Baumarkt gearbeitet, aktuell ist er nur in der Fontebar beschäftigt. Seinen Verdienst gibt er zu einem Großteil für die Kosten der 130 Quadratmeter großen Location aus.

So sieht die leere Tanzfläche in der Fontebar aktuell aus. Quelle: André Großmann

„Aktuell zahle ich mir eine Summe aus, die unter dem Mindestlohn liegt und das ist nah am Existenzminimum“, sagt Palm. Denn die Kosten für Miete, Strom und Waren laufen weiter. Wie hoch die ausstehenden Forderungen aktuell sind, benennt Palm nicht konkret, er spricht aber von einer fünfstelligen Summe. „Das Ende der Fontebar würde mich hart treffen. Doch wir bräuchten monatlich um die 10.000 Euro, um den Laden über Wasser zu halten und die haben wir nicht, eher die Hälfte“, sagt Palm.

Brandenburger fürchten Ende der Fontebar

Für Stammgast Alexander Fischer wäre das Ende der Fontebar ein Verlust für die Havelstadt. „Dieser Ort ist ein wichtiger Treffpunkt für die Menschen, die Donnerstagspartys sind seit Jahren eine Tradition. Es muss doch irgendwie möglich sein, etwas zu tun. Vielleicht findet sich ja ein Unterstützer. Ich wäre unglaublich traurig, wenn die Geschichte so endet“, sagt der 52-Jährige.

Dieses Schild hängt aktuell in der Fontebar. Quelle: André Großmann

Julia Pijanowski besuchte vor der Corona-Zeit alle zwei Monate Tanzevents in der Fontebar. „Die Lage ist top, Cocktailbars am Wasser gäbe es ja dann nicht mehr so viele“, sagt die 30-Jährige. Noch läuft der Mietvertrag für die Fontebar bis November 2021. Betreiber Patrick Palm hält es aber für realistisch, dass er vorher Insolvenz anmeldet.

„Es bringt nichts, von den Leuten Spenden zu sammeln, so Geld zu verlangen und dann den Laden kurze Zeit später abzuschließen. Mein einziger Wunsch wäre ein kleiner Neustart der Tanzevents. Eine Rettung ist nur noch möglich, wenn jemand die Fläche übernimmt und genug Geld auf der Kante hat“, sagt er und blickt in die leere Fontebar.

Von André Großmann