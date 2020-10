Brandenburg/H

Könige, Dinosaurier, Hasen und Autos landen bei Marcel Dudek in Minuten auf dem Teller. Der Brandenburger gestaltet Figuren aus Lebensmitteln und dekoriert mit Farben, Gemüse und Fleisch neue Kunstwerke.

Teller für Kinder

Die Arbeiten zeigt er auf der Facebookseite „ Marcels Kinder Teller“, seine neueste Herausforderung ist eine Nachbildung des Pokémon Pikachu. Doch warum hat der 38-Jährige dieses Hobby?

„Ich dekoriere Lebensmittel, weil ich dabei kreativ bin, neue Ideen entwickle und gleichzeitig entspannen kann. Das ist spaßig und so kann ich meine Tochter Isabell zum Lächeln bringen, denn das ist mir wichtig. Auf diese Weise fallen uns gemeinsam immer mehr neue Projekte ein“, sagt Marcel Dudek.

Pokémon als Herausforderung

Der Familienvater arbeitet sonst als Paketbote, doch in seinem Urlaub sitzt er in der Küche, legt Reis in den Topf und kocht ihn 15 Minuten. Anschließend nimmt er die Getreidekörner aus dem Behälter, packt sie in Frischhaltefolie und formt sie zu einer Kugel.

Auf diese Weise entsteht der Kopf des Pokémon. Arme, Beine, Bauch und Schwanz der Figur gestaltet Marcel Dudek mit Weißbrot und Käse. „Ich schneide jedes Teil meiner Dekoration einzeln aus und setzte sie dann zusammen“, sagt der Havelstädter.

Den Look der Augen entwickelt er mit Heidelbeeren und Kaviarcreme, die Wangen der Gestalt bestehen aus Paprika, ihr Mund aus einem Stück Weintraube. Pikachus Ohren dekoriert Marcel Dudek aus Nachos mit Schokoladensauce.

Nach 30 Minuten ist seine Nachbildung fertig. Tochter Isabell läuft in die Küche, betrachtet das Ergebnis und ist zufrieden. „Ich finde es toll, dass Papa immer neue Ideen hat. Das sieht richtig gut aus“, sagt die Sechsjährige und lächelt.

Pläne für ein Buch

Seit Januar 2019 gestaltet ihr Vater die Teller für Kinder. Bislang sind so mehr als 40 Figuren entstanden, er hat trotzdem neue Pläne. „Ein Kochbuch wäre etwas Schönes, mit tollen Bildern, Anleitungen für die Dekoration und ausführlicher Zutatenliste. Die Bestandteile der Mahlzeiten sollten ausgewogen sein, es darf auch mal etwas Gesundes auf den Speiseplan der Kinder“, sagt Marcel Dudek.

Dann zückt er sein Smartphone, zeigt Bilder einer sogenannten Kartoffelschlange, einen Zug aus Gurke und Paprika und gestaltet mit Kartoffeln, Blätterteig und Farbe einen Wasserfall. Sein Rezept verrät er aber erst in den nächsten Tagen.

Die sechs Jahre alte Isabell beobachtet die Produktion aus dem Wohnzimmer und fragt sich, wie das Ergebnis aussieht „Am coolsten war bis jetzt ein Schnitzelherz. Das habe ich ganz schnell allein verputzt“, sagt die Sechsjährige. Die Pokémon-Nachbildung in der Küche teilt sie sich dieses Mal aber mit ihrem Vater.

Info: Marcel Dudek sucht Gleichgesinnte, die mit ihm Teller für Kinder gestalten. Infos per Mail an marcel.dudek1@gmx.de

Von André Großmann