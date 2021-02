Brandenburg/H

Mobilitätswende funktioniert in Brandenburg an der Havel nur über das Stärken der Straßenbahn, sind die Freien Wähler überzeugt. Fraktionschef Dirk Stieger bringt nun dazu einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung ein. Dabei geht es um Streckenerweiterungen sowie ein Revitalisieren der einst gekappten Verbindung nach Plaue.

Verbindung zu den Ortsteilen

Freie-Wähler-Fraktionschef Dirk Stieger. Quelle: Rüdiger Böhme

„Mit Blick auf den erheblichen Kostenanteil der Stadt für den Neubau der Straßenbahnbrücke an Altstadt-Bahnhof und Magdeburger Straße stellt sich die Frage weiterer Perspektiven in der Streckenführung über den Silokanal hinaus in Richtung Plaue.“

Wenn in schon absehbarer Zeit über den Neubau der Quenzbrücke zu entscheiden sei, dann gehöre für die Freien Wähler das Verlängern der Trasse der Linie 2 über den Silokanal mit dazu. „Denn grundsätzlich wollen wir die Stadtteile Plaue und Kirchmöser wieder an den Straßenbahnverkehr anbinden.“

Straßenbahnen stören Verkehr nicht

Dazu soll die alte Trasse nördlich der Bundesstraße 1 wiederbelebt und bis vor die neue Plauer Brücke/Westhavellandbrücke geführt werden. Der Bau der Wendestelle als Mobilitäts-Hub soll nicht nur das nahtlose Anbinden des Stadtteilbusses aus Kirchmöser und Plaue ermöglichen, sondern mit Radabstellanlagen und Parkplätzen das einfache Umsteigen auf andere Verkehrsmittel. Die Straßenbahn genieße bei den Bürgerinnen und Bürgern hohe Akzeptanz. Ihre Trassen nutzen nur zum Teil den Straßenraum und werden sonst abseits des Straßenverkehrs geführt.

Tram fuhr über alte Brücke

Die neue Westhavellandbrücke war damals „schuld“ am Einstellen des Straßenbahn-Verkehrs nach Plaue am 28. September 2002. Der wurde nämlich über die alte Plauer Brücke geführt, die gerade saniert wird.

Zwei Trassenführungen möglich

Es gibt noch Teile der einstigen Straßenbahnstrecke, das Gleis endet am so genannten Chausseeknick an der B 1. Quelle: Dirk Stieger

Ob bei der Streckenfestlegung nach Plaue die bisherige Linie 1 über den Görden oder über die Verlängerung der Linie 2 über den Silokanal verfolgt wird, wolle die Fraktion nicht vorab festlegen. „Auch diese Frage wollen wir in einer Machbarkeitsprüfung klären. Mit der Verlängerung der Trasse der Linie 2 über den Silokanal hinweg können weitere Wohngebiete angeschlossen und erschlossen werden. Auch ein Ringschluss zur Wendestelle der Linie 1 in der Anton-Seafkow-Allee ist denkbar. Ein solches Vorhaben braucht einen zeitlichen Vorlauf von etwa fünf Jahren.“

Zwei Kilometer Gleis fehlen

Vorteilhaft sei, dass ein Umsetzen Schritt für Schritt erfolgen kann. Die Fraktion habe sich dazu auch mit Experten beraten. Voraussetzungen seinen teilweise auch gegeben: „Die alte Gleisanlage der Linie 1 liegt noch bis zum Chausseeknie zwischen den Haltestellen Flugplatz Briest und Plauerhof. Von dort bis zur neuen Endhaltestelle vor der Westhavellandbrücke sind es etwa zwei Kilometer“, sagt Stieger.

Bund könnte Geld geben

Und es scheine interessante Fördermöglichkeiten zu geben. Gerade für die Aktivierung alter Strecken kann es über den Bund eine Förderung von 50 bis 90 Prozent geben. „Auch gehen wir davon aus, dass weitere Förderung über das Land möglich ist, weil der Straßenbahn-Strecken-Neubau auch an anderer Stelle im Land, beispielsweise von Potsdam nach Krampnitz unterstützt wird.“

Ergebnisse im September

Im März soll der Beschlussantrag in den Ausschüssen für Soziales, Finanzen und Stadtentwicklung diskutiert werden. Beschließen die Stadtverordneten am 31. März mehrheitlich die Machbarkeitsprüfung, soll die Verwaltung Ende September ihre Ergebnisse vorlegen.

Von André Wirsing