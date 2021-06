Forschung und Entwicklung an der THB: Made in Brandenburg

Brandenburg/H

An der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) werden Studierende fit gemacht für zeitgemäße Forschung und Entwicklung. Professor Peter Flassig lehrt seit 2020 im Fachbereich Technik u. a. die Module Konstruktionslehre, Maschinenelemente sowie Leichtbau. Der MAZ hat er seine spannendsten Projekte und Lehrbereiche verraten und erklärt, warum Computersimulation den cleveren Ingenieursgeist nicht ersetzen kann.

Schlüsseltechnologie Leichtbau

Vor allem der Leichtbau ist eine Königsdisziplin für den Ingenieur. „Leichtbau ist kein Selbstzweck, sondern eine Absichtserklärung. Das Gewicht eines technischen Systems soll aus funktionalen, ökologischen oder ökonomischen Gründen reduziert werden“, sagt Peter Flassig. Ein klassisches Thema aus der Luftfahrt also, „deren Technologien andere Industriezweige schon seit Jahren befruchten“, wie der Absolvent der Luft- und Raumfahrttechnik weiß.

Und eines, das den Ingenieur stets zu Abwägungen zwingt. „In der Industrie wird oft gesagt, dass nur die Kostenrechnung maßgeblich sei. Aber wenn wir zum Beispiel soziale Aspekte und Nachhaltigkeit berücksichtigen wollen, gibt es aus Sicht des Ingenieurs kein Optimum mehr. Dann sind widersprüchliche Bedingungen aus unterschiedlichen Disziplinen einzuhalten: Es wird mehrkriteriell. Ich muss dann Abstriche bei einem Kriterium zugunsten eines anderen machen.“

Der Filamentextruder verwandelt Fehldrucke und Filamentreste wieder in brauchbares Filament. Quelle: THB

Digitale Zwillinge und Simulation

Und weil das keine leichte Aufgabe ist, erlernen Studierende der THB das Berechnen von Optima mittels numerischer Verfahren. Dank spezieller Software können die berechneten Endprodukte bzw. die auf reellen Vorlagen basierenden „digitalen Zwillinge“ auf hunderte oder gar tausende von möglichen Szenarien hin virtuell getestet werden. Allerdings ist jede Simulation nur so gut wie der Mensch, der sie mit Daten füttert, betont der aus Pritzwalk stammende Professor.

„Manche Ingenieure kriegen Angst, wenn ein intelligenter Prozess die Arbeit übernehmen soll. Und natürlich machen die Softwareprodukte auf dem Markt vieles scheinbar ganz einfach.“ Es bestehe jedoch die Gefahr, dass man Dinge falsch interpretiert und die Belastbarkeit der Ergebnisse nicht richtig einschätzt. Deshalb gelte es, kritisch zu bleiben und zu „verstehen, was unter der Oberfläche der Software eigentlich passiert.“

Innovation für den Mittelstand

Dieses Tiefenverständnis möchte Flassig auch in der Region vermitteln – und kooperiert aktuell mit dem Sonderfahrzeugbauer Stoof aus Borkheide, der seine reellen Bauteile ins Virtuelle überführen und optimieren möchte. Qua Vertrag mit der THB können Studenten im Unternehmen ihre Masterarbeit entwickeln und das Projekt später mit ihrem Wissen auch fortführen. Das erfordere mitunter eine Umstellung althergebrachter Arbeitsweisen, weiß der Luft- und Raumfahrttechniker.

Peter und Robert Flassig besprechen mit Khadijah Azmi per Videokonferenz über die optimale Kontruktion von 2- und 4-blättrigen Rotoren. Quelle: THB

„Wenn sich kleine und mittelstädtische Unternehmen entwickeln wollen, müssen sie sich daran gewöhnen, sehr viel mehr am Computer zu machen. Oft werden Produkte eher intuitiv auf herkömmliche Art entwickelt. Es funktioniert, aber man weiß nicht immer, warum oder welche Konstruktionsmerkmale entscheidend sind.“ Der Feldversuch werde immer ein Bestandteil bleiben, aber man könne mit Simulation die Zeit dahin oder die Zahl der Versuche mitunter deutlich reduzieren, sagt der Prignitzer.

Neue Wege in der Baustoffforschung

An Grenzen stoße die Simulation dort, wo keine ausreichenden Erfahrungswerte vorlägen. „Wir kennen Belastungsgrenzen für klassische Werkstoffe oder Konstruktionselemente. Wenn wir aber einen Paradigmenwechsel vorantreiben und mehr recyceln wollen, haben wir ein Problem“, so der 40-Jährige. „Denn nun will ich ein Produkt über mehrere Leben im Kreislauf halten. Aber die Frage ist: Wie verhalten sich seine Eigenschaften im Laufe dieses Kreislaufs oder über mehrere, verschiedene Produktleben hinweg?“

„Viele Unternehmen würden gern ein Rezyklat verwenden, wissen aber nicht, ob es geeignet ist und ob das Bauteil dann hält.“ Deshalb hat die THB jüngst die Anschaffung eines 3D-Druckers auf Industrieniveau beantragt, der unterschiedlichste Kunststoffe, von Hochleistungs- bis hin zu Biopolymeren verarbeiten kann. Damit könnten auch recycelte Kunststoffe (Rezyklate) hinsichtlich ihrer Eigenschaften für Bau und Fertigung untersucht werden.

Ziel sei es, „die holistische Produktentstehung mittels Polymerwerkstoffen und eines repetitiven Digitalen Pfades voranzubringen“ beschreibt es Peter Flassig. Die THB will sich auf diesem Gebiet breit aufstellen und Studierende beispielsweise mit Kunststoffvorlesungen für Polymere begeistern. Parallel dazu tüfteln Studierende derzeit an einem Filamentextruder, der das fadenförmige, für den 3D-Drucker kompatible Material aus Rezyklaten erzeugen soll. Wird der Drucker bewilligt, steht der Materialprüfung nichts mehr im Wege.

Fachübergreifende Expertise

„Mit den Möglichkeiten an der THB, die unseren Studierenden vollumfänglich zur Verfügung stehen, und der Expertise der Kollegen werden wir dieses Feld aktiv gestalten“, kündigt der in Glindow wohnende Ingenieur an. Der Filamentextruder ist eines von neun interdisziplinären Projekten, in denen dieses Jahr erstmalig THB-Studierende aus Maschinenbau, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften fachübergreifend miteinander kooperieren. „Damit soll der Gedanke der ganzheitlichen Entwicklungsarbeit intensiv gelebt werden“, sagt Peter Flassig.

Der Fan Blisk eines Rolls-Royce-Triebwerks. Quelle: THB

Er selbst hat durch seinen Umweg über die Industrie einen pragmatischen Zugang zu interdisziplinärer Arbeit und modernen Verfahren. „In der Akademie erscheint vieles relativ einfach. Später in der Industrie merkt man aber, dass man weitaus mehr Wissen braucht, als nur die Studieninhalte.“ Gemeinsam mit seinem (nicht digitalen) Zwilling Prof. Robert Flassig kombiniert er deshalb in der Vorlesung Sicherheit und Zuverlässigkeit akademische Inhalte mit Industrie-Know-how. Und verlangt angehenden Maschinenbauern durchaus einiges ab. „Gleichzeitig stehen meine Türen aber immer offen für die Fragen und Ideen der Studierenden.“

THB forscht für Rolls-Royce

Vielversprechende Master-Studierende können sogar bei großen Playern wie Rolls-Royce Deutschland ihre Sporen verdienen. Denn mit dem Projekt AutoBlisk hat Flassig, der mehr als zehn Jahre lang für den Triebwerkhersteller an aerothermalen Methoden forschte, ein hochkarätiges Stück Industrieforschung an die THB geholt. Mittels automatisierter Simulation soll die virtuelle und ganzheitliche Entwicklung einer Fan Blisk bzw. ihrer Schaufeln realisiert werden. Blisk ist eine Zusammenziehung aus Blade und Disk und bezeichnet die erste und entscheidende Verdichterstufe im Triebwerk.

Modell einer Fan-Blisk-Schaufel eines Rolls-Royce-Triebwerks, links in CAD, rechts als Ergebnis einer numerischen Modalanalyse. Quelle: THB

Bei der integralen Bauweise werden die Schaufeln nicht einzeln auf die Scheibe montiert, sondern als zusammenhängendes Bauteil gefertigt. Dafür muss der bestehende Simulationsprozess verfeinert werden, um Aerodynamik, Struktur, Vogelschlag und Schwingverhalten realitätsgetreu zu verarbeiten. Eine erste Masterarbeit wurde bereits bei Rolls-Royce geschrieben, eine Bachelorarbeit soll folgen. Damit stößt die THB zu den vier universitären Technologiezentren hinzu, die in Deutschland für den Triebwerksriesen forschen und entwickeln dürfen. Auch für Peter Flassig ist es „ein Privileg, weiterhin einen Beitrag für den Luftfahrtstandort Berlin-Brandenburg leisten zu können.“

Von Moritz Jacobi