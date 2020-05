Ein Stahlwerk als Stillleben

Brandenburg/H

Das Foto von der Meisterbude wirkt so realistisch, dass man darauf gefasst ist, jeden Augenblick strömen die Stahlarbeiter zur Pause herein und packen ihre Mettbrötchen aus. Eine Ausstellung über das Industriemuseum unter dem Titel „STAHL“ zeigt der Lehniner Fotograf Wolfgang Lorenz ebenfalls im Industriemuseum, und zwar in der ehemaligen „Werkstatt der Heizölschlosser“.

Mitarbeiter sind mal kurz weg

Wolfgang Lorenz stellt seine Fotografien –hier von der Meisterbude – derzeit im Industriemuseum aus. Quelle: WOLFGANG LORENZ

Und diese Fotos geben genau das wieder, was der ambitionierte Künstler selbst empfindet: „Was mir an dem Museumskonzept besonders gefällt, ist die Tatsache, dass man in den beiden Hallenteilen um den Ofen 12 und in den Werkstätten gar nicht das Gefühl hat, in einem Museum zu sein. Vielmehr denkt man, dass die Mitarbeiter gerade mal weggegangen sind, was in einem Stahlwerk natürlich nicht geht.“

Feiner Blick für Details

Mit feinem Blick gelang es ihm, den Focus auf Details zu lenken, die einem beim Durchgehen durch das Museum vielleicht entgangen sind. Da ist durchaus Skurriles dabei: Hinter einem armeegrünen Thermo-Essensbehälter, der mit Küchenwaage und Brotschneidemaschine arrangiert ist, hängt ein Schild „Laut BKV hat jeder Essenteilnehmer während der kostenlosen Feiertagsversorgung nur Anspruch auf ein vollständiges Gedeck.“ BKV waren Betriebskollektivverträge, die zwischen Betriebsleitung und Betriebsgewerkschaftsleitung abgeschlossen wurden. Komplett seltsam wird die Szene durch die dekorativ neben dem Schild hängende Kettenhemd-Schürze, welche die Arbeiter zum Schutz trugen.

Illustrierte Kulisse

Diese Geräte warten förmlich auf ihre Benutzung. Quelle: WOLFGANG LORENZ

Aufgereihte Schutzhelme, Druckluftwerkzeuge zum Flexen oder Ersatzteilregale sehen zwar aus der Zeit gefallen aus, dennoch scheint es, als könnte die Szenerie alsbald wieder zum Leben erweckt werden. „Mir geht es nicht darum, zu dokumentieren, sondern die Stahlwerkskulisse zu illustrieren.“

Hinter diesem Effekt steht große Arbeit, das Fotografieren an sich ist der geringste Teil davon. Aufwändig ist die Bildbearbeitung am Computer mit dem Photoshop-Programm. Und knifflig ist die Auswahl des Materials, auf dem die Fotos gedruckt sind.

Sensible Technik und ruhige Hand

Lorenz verwendet eine Pentax-Mittelformatkamera mit einem 44 x 33 Millimeter großen Sensor und bis zu 50 Megabyte Datenmenge pro Bild. Zudem kann sie 13 Lichtwerte gleichzeitig überbrücken. In der riesigen Halle ist es oft dunkel, je nach Wetter ändern sich dauernd die Lichtverhältnisse. In den Werkstätten herrscht Kunstlicht vor. Lorenz musste mit externem Belichtungsmesser und Stativ arbeiten, um Belichtungszeiten von bis zu 30 Sekunden hinzubekommen.

Rostbraun in Pastell

Wolfgang Lorenz stellt seine Foto-Projektarbeit über das Industriemuseum eben da aus. Quelle: Heike Schulze

Vorherrschende Hauptfarbe im Museum ist Rostbraun. Am PC hat der Künstler einzelne Elemente mit knalligen Farben wie Rot oder Gelb optisch etwas zurückgenommen, damit sie nicht das Bild dominieren. Teilweise erreicht er auch einen pastelligen Effekt dadurch, dass er bei Photoshop ein Schwarzweiß-Bild mit kleiner Deckung auf einer unteren Ebene hinterlegt hat. Weil Lorenz lange in der Schwarzweiß-Fotografie unterwegs war, schreibt das Fachmagazin für Bildbearbeitung Docma über seine jüngste Schau: „Etwas Farbe hat in den Jahren aber schon Einzug in die Arbeiten von Wolfgang Lorenz gehalten. In diesen Bildern allerdings so wenig, dass man auf den ersten Blick fast meinen könnte, die Bilder seien vor langer Zeit handkoloriert worden.“

Hochwertiger Foto-Karton

Dazu würde natürlich kein Glanz-Abzug passen. Ein Matt-Abzug auf normalem Papier wäre zu blass. Lange hat Lorenz nach einem passenden Untergrund gesucht – und schließlich gefunden: Er verwendet „Hahnemühle FineArt Print“, ein dickes Papier nahe am Karton, dass er nach dem Drucken noch mit einem unsichtbaren Spray versiegelt. Der Matt-Effekt würde hinter Glas leiden, deshalb entschied sich der Künstler für schlichte Schienen oben und unten, die den Blick nicht vom Motiv ablenken.

Stahlwerk noch im Betrieb erlebt

Das Stahlwerk kennt Wolfgang Lorenz noch als Produktionsbetrieb: 1989 kam er nach Brandenburg an der Havel und arbeitete in der Arbeitshygieneinspektion. Dort maß der studierte Physiker die Belastungen der Kollegen, die zu Berufskrankheiten führten. Später wechselte er in die Stadtverwaltung, wurde Leiter des Umweltamtes. 2002 ging er zum Landkreis, war zuletzt bei seiner Pensionierung 2017 persönlicher Mitarbeiter von Vizelandrat Christian Stein.

Hausaufgaben für Studenten

Dann begann er ein Studium an der Neuen Schule für Fotografie in Berlin. Weil er jedes Jahr ein, zwei freie Projekte vorweisen muss (er nennt sie „Hausaufgaben“), kam er auf die Idee mit der Ausstellung. die schnell auf offene Ohren bei Museumsdirektor Marius Krohn traf. „Wir hatten im Vorjahr gerade die Werkstatt ausgeräumt, um Platz für Sonderausstellungen zu haben. Ich schlug vor, die Schau aber erst zum Internationalen Museumstag am 17. Mai zu eröffnen, wusste ja nicht, was auf uns zukommen sollte.“ Glücklicherweise war das genau der Tag, an dem das Haus nach dem Shutdown wieder öffnen durfte. Doch statt 700 Gäste wie sonst, kam vielleicht ein Zehntel.

Schau bis Ende Oktober

Die Schau ist nun noch bis zum 24. Oktober zu sehen, geöffnet ist jeden Tag außer montags von 10 bis 17 Uhr. Und zur Finissage will Lorenz wahrscheinlich noch ein Buch zur Schau herausbringen.

Von André Wirsing