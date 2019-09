Vom Diskjockey zum Radiomoderator

Brandenburg/H

Frank Gerstmann hat eine so genannte Mikrofonstimme: Sonor, ohne einschläfernd zu wirken, modulierfähig und akzentfrei. Deshalb wollte er nach seiner Armeezeit Radiomoderator werden. Das klappte nie. „Jetzt erfülle ich mir meinen Jugendtraum.“ An diesem Donnerstag wird er seine erste eigene Radiosendung beim Sender Radio Potsdam moderieren. Dieser ist in Brandenburg an der Havel auf der Ukw-Frequenz 87,6 MHz zu empfangen.

Ganz ohne Erfahrung ist Gerstmann ja nicht, schließlich hat er schon Internet-Radio produziert. Seit 2013 gibt es wieder eine Sendung unter dem Titel „ Franks Beatkiste“, die von ihm moderiert und auf dem Offenen Kanal der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern gesendet wird. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Wertungssendung im Sinne der zu DDR-Zeiten ausgestrahlten Beatkiste.

72 Sendungen kamen so zusammen, die er beinahe komplett –nämlich 69 –an den Radio-Potsdam-Redakteur übergeben hat. „Er war ziemlich begeistert, vor allem, weil ich mich voll auf Beatmusik aus der DDR konzentriere. Renft, Puhdys, Omega, Karat, Lift, Czeslaw Njemen oder Roten Gitarren sind doch alle im Ost-Rundfunk gelaufen.“ Gleichzeitig habe er gefragt, ob er bei der Gelegenheit in seiner Sendung auch Brandenburg an der Havel präsentieren dürfe. Das sei ausschließlich gewünscht, schließlich decke der Sender nicht nur die Landeshauptstadt, sondern auch die Stadt Brandenburg sowie die Landkreise Mittelmark, Havelland und Teltow-Fläming ab, bringe lokale Wetter- und Verkehrsmeldungen sowie Nachrichten.

Werbung für die Havelstadt

So will Gerstmann auch kleine Berichte über seine Stadt unterbringen oder auch Interviews. Er kann sich vorstellen, die Gruppe Patchwork oder das Trio Katharina Burges, Göran Schade und Torsten Gränzer einzuladen und sie nach ihrer Beziehung zum Ost-Beat und ihrer möglichen Prägung zu fragen.

Tagesreise für immer

Welche Titel haben ihn denn besonders geprägt bei all seinem Wissen über die DDR-Musik? Als erstes nennt Frank Gerstmann „Nach der Schlacht“ von Renft, „Tagesreise“ von der Horst-Krüger-Band sowie „Kampf um den Südpol“ von der Stern Combo Meißen.

Verehrung für Kurt Demmler

„Fischlein unterm Eis“ von Karussell fällt ihm noch ein, weil es viel genialer ist als „Als ich fortging“ von der gleichen Band. Aber das erste erschien 1984, das andere drei Jahre später als die DDR schon ihrem Ende zutaumelte, der Hype (würde man heute sagen) um das mehrdeutige Lied war schon entsprechend größer.

Gerstmann verehrt den Texter und Liedermacher Kurt Demmler, er hat beispielsweise auch Sondersendungen zu Holger Biege und Manfred Krug produziert als sie tot waren.

Lampenfieber vor der Premiere

Jetzt geht es erstmals live auf Sendung, Frank Gerstmann wird auch Wetter- und Verkehrsmeldungen ansagen. Seine ersten Moderationen hat er sich aufgeschrieben, „weil ich doch schon ziemliches Lampenfieber habe“. Zur Sicherheit ist ein Redakteur mit im Studio an der Brandenburger Straße in Potsdam, falls der Gast nicht mit der Technik klar kommt. Auch die Playlist steht schon lange, schließlich müssen auch Gema-Anmeldungen erfolgen. Verraten will der frische Radiomann noch nichts, er wünscht sich viele Live-Zuhörer.

Die wöchentliche Sendung wird immer donnerstags von 20 bis 21 Uhr auf der Frequenz 87,6 Megahertz zu hören sein.

Von André Wirsing