Brandenburg an der Havel - Frankfurter Orchester vor die Tür gesetzt In aller Stille sagt das Brandenburger Theater das Konzert mit dem großem Frankfurter Staatsorchester und zwei Chören am Sonntag ab und bleibt auf den Kosten sitzen. „Eine Katastrophe“, heißt es aus Frankfurt. „Eine Entscheidung des Leitungsgremiums“ aus Brandenburg.

Wie hier in Neuruppin, so auch in Potsdam und in Frankfurt/Oder, füllt das Staatsorchester alle Säle. In Brandenburg tut man wenig, um das Interesse an Verbundpartnern zu wecken. Folge: die Absage des Konzerts. Quelle: Foto: P.Geisler