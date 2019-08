Brandenburg/H

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen im Brandenburger Stadtteil Görden mit seinem Wagen eine Fußgängerin überfahren. Die 39 Jahre alte Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Die Frau benutzte den Fußgängerüberweg

Demnach überquerte die Frau gegen 7.15 Uhr gerade den Fußgängerüberweg in der Rathenower Landstraße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle „Betriebshof“, als der Mitsubishi ankam. Dessen Fahrer übersah die Fußgängerin offenbar und erfasste sie mit dem Auto.

Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung

„Die Polizeibeamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung auf“, berichtete eine Sprecherin der Direktion West.

Der Unfall wird jetzt ein Fall für die Brandenburger Kripo. „Die Kriminalpolizei untersucht, wie es dazu kam, dass der Pkw-Fahrer die Frau übersah“, erklärte die Sprecherin.

Angaben zur Summe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens gab es nicht.

Von hms