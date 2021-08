Brandenburg/H

Weil ein VW Caddy am Mittwochvormittag gegen 10.40 Uhr in Wust in Schlangenlinien über die Straße fuhr, rief eine Passantin die Polizei. Die Beamten düsten in den Brandenburger Ortsteil und trafen dort nicht nur auf die offensichtlich stark betrunkene Fahrerin des Wagens. Außer ihr befanden sich drei Kinder im Alter von zehn, sieben und vier Jahren in dem Auto. Die Frau wurde zum Alkoholtest gebeten – sie pustete sich auf 2,99 Promille. Die Polizisten nahmen sie mit zur Wache, wo ein Bluttest durchgeführt und eine Anzeige aufgenommen wurde. Die drei Kinder wurden dem Kinder- und Jugendnotdienst in Brandenburg übergeben.

Von Philip Rißling