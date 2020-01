Frau verprügelt Nachbarin wegen Hunde-Urin

Brandenburg/H

Ein böses Ende nahm am späten Montagabend ein Streit unter zwei Nachbarinnen in der Neustadt. Die Hunde der einen Frau hatte auf dem Hof des Mehrfamilienhauses Kothaufen hinterlassen. Sie wurde von ihrer Nachbarin aufgefordert das Geschäft zu entfernen, was die Hundebesitzerin wohl auch tat. Auch zum Entfernen einer Urinpfütze, welche die Hunde vor der Eingangstür hinterlassen haben, wurde die Halterin aufgefordert.

Nachbarin ausgerastet

Als sich die Hundebesitzerin dazu außerstande sah, rastete die Nachbarin aus. Erst schlug sie auf die Frau ein. Als diese zu Boden ging, gab es Tritte. Auch der Lebensgefährte der geschädigten Hundehalterin konnte die Situation nicht beruhigen. Er wurde von seiner Nachbarin sogar in den Unterarm gebissen. Letztlich gelang es ihm doch die Frauen zu trennen.

Ins Klinikum

Eine dritte Nachbarin hatte zwischenzeitlich die Polizei alarmiert. Die Beamten klärten die Lage. Rettungskräfte wurden angefordert, die die Hundehalterin und ihren Lebenspartner ins Klinikum brachten. Die Kripo ermittelt wegen Körperverletzung.

Von Frank Bürstenbinder