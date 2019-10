Brandenburg/H

Das hätte wohl ganz anders auch ausgehen können. Großes Glück im Unglück hat eine Brandenburgerin am Freitagabend gehabt. Das wurde Sonntag bekannt: Eine Autofahrerin hat am Freitag gegen 22.15 Uhr auf der Ziesarer Landstraße in Brandenburg ihren VW ins Gleisbett gesteuert. Die 34-Jährige war auf regennasser Fahrbahn in einer S-Kurve am Bahnübergang Planebrücke nach rechts abgekommen. Der Wagen rutschte anschließend ins Gleisbett und bleib zwischen den Schienen stecken.

Polizeiwagen am Einsatzort am späten Freitagabend am Bahnübergang an der Planebrücke. Quelle: Christian Griebel

„Durch unverzügliches Absetzen eines Notrufes konnte der Bahnverkehr gerade noch rechtzeitig gestoppt werden“, sagte Polizeihauptkommissar und Dienstgruppenleiter Andreas Friedrich. Zwei Züge hielten anschließend nahe dem Bahnübergang gefahrlos an.

Betroffen war die Strecke zwischen Berlin und Magdeburg. Nach Angaben eines Sprechers der Bahn dauerte die Sperrung von 22.24 Uhr bis 23.31 Uhr an. Die Passagiere in den beiden Zügen warteten in den Abteilen die Sperrung ab. Es sei kein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden, so der Bahnsprecher.

Der VW sitzt im Gleisbett fest. Quelle: Christian Griebel

Ein Abschleppunternehmer zog den VW aus dem Gleisbett heraus. Die Bahnstrecke war für eine Stunde voll gesperrt. „Letztlich entstand nur Sachschaden am Pkw der Unfallverursacherin“, so Dienstgruppenleiter Friedrich.

Von Marion von Imhoff