Brandenburg/H

Eine 62 Jahre alte Frau ist aus bislang ungeklärtem Grund am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in den Silokanal gesprungen. Sie ist vom Ufer aus nahe des Quenzweges und der Quenzbrücke ins Wasser gegangen und stand bis in Brusthöhe darin.

Sie wolle mit ihrem Leben abschließen, hatte sie wohl gegenüber Umstehenden geäußert. Angler und Polizisten versuchten, auf die Frau einzureden und sie zur Umkehr ans Ufer zu überreden.

Ein Polizist hatte sich schon einiger Kleidungsstücke entledigt und stand zum Sprung bereit für den Fall, dass die Frau unter der Wasseroberfläche verschwinden sollte. Schließlich ließ sie sich dennoch überreden, ans Ufer zurückzukehren.

„Damit war der Einsatz für die Polizei beendet“, sagt Direktionssprecher Oliver Bergholz. Anschließend kümmerten sich Rettungskräfte um die unterkühlte Frau, die aber durchgehend ansprechbar war.

Von André Wirsing